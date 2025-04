"Don Quijote saldría muy mal parado hoy": la partitura de 'Mediterráneo', legado de Serrat en el Cervantes

"Siento tener que dejar estos objetos aquí, lo confieso, me siento emocionado. Le preguntaba antes al gran jefe –en referencia a Luis García Montero– si podría retirarlos en algún momento". Así, entre conmovido y divertido ha dejado su legado Joan Manuel Serrat en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes: una copia del primer disco que publicó en 1965, la partitura original de Mediterráneo para orquesta, una antología de poemas de Miguel Hernández y su primera máquina de escribir portátil.

"Es una estupenda idea usar las cajas del Banco Central para depositar cosas más importantes que las que hubo depositadas en sus tiempos, como sueños, fantasías, pensamientos, arte vivo...", ha destacado el artista barcelonés de 81 años, retirado de los escenarios desde finales de 2022, para acto seguido agradecer, de nuevo entrelazando solemnidad y humor: "El homenaje es dejarme en vida entre tan buenos muertos". El suyo es desde ya, concretamente, el casillero 1276.

"Este que ven aquí era yo", ha bromeado señalando la portada de su primer disco, Una guitarra (Edigsa, 1965), integrado por cuatro canciones: Una guitarra, Ella em deixa, La mort de l'avi y El mocador. "Ya se está desintegrando, así que gracias a que lo van a tener aquí en condiciones", ha señalado palpándolo. También ha dejado Serrat en la caja de los tesoros del Cervantes la partitura original (ha habido entre la concurrencia quien al verla ha suspirado alto, quizás aullado bajo) que se usó para grabar Mediterráneo por primera vez con orquesta.

Otro objeto: un libro de poemas de Miguel Hernández de los que "se vendían un poco de contrabando" en España, cuando él lo compró allá por el año 66 y con el que empezó a trabajar en su primer disco con versos del poeta alicantino, que llegaría en 1972: "Está roto, manchado y con signos evidentes de haber sido usado, como tiene que estar un libro. Es de la editorial argentina Losada, a la que nunca agradeceremos lo suficiente que publicasen las obras de nuestros mayores poetas contemporáneos para decirnos que existían,. Lo compré en España porque siempre ha habido estraperlo en este país".

Por último, el legado del catalán incluye su primera máquina de escribir portátil, con la que ha escrito "muchos poemas, canciones y cartas". "Ha sido una gran compañera, aunque es tremendo lo mucho que pesa. Pero llenó mi vida y, sobre todo, muchas horas en las que los sueños tenían ganas de plasmarse en papel y probablemente de calzarse alas y salir volando por ahí. La llevaba de un sitio a otro, siempre me gustó mucho escribir a máquina porque veía los versos como si fueran mejores", ha compartido con los asistentes.

El talento de Cervantes sigue perfectamente vivo, y sus personajes siguen diciéndonos cosas que nos pueden ser hoy en día también muy útiles Joan Manuel Serrat

Antes del acto en sí, en el que además de depositar su legado ha recibido el Premio Antonio de Sancha, concedido por la Asociación de Editores de Madrid, ha conversado Serrat durante unos minutos con un grupo de periodistas, que le han preguntado, entre otras cosas, si el ideal quijotesco ha sido vencido en estos tiempos que corren. "Está pasando por un mal trago, realmente es mal momento", ha respondido, después continuando tras un breve momento de reflexión: "Pero quizá el talento de Cervantes sigue perfectamente vivo, y sus personajes siguen diciéndonos cosas que nos pueden ser hoy en día también muy útiles. Don Quijote saldría muy mal parado, mucho peor de lo que salió en su época original. En el siglo XXI saldría muy mal parado, está saliendo muy mal parado cada día".

Dos años y medio ya después de su retirada de los escenarios (aunque ha vuelto de manera puntual en alguna ocasión, lo que abandonó para siempre son las giras), se despierta cada mañana el noi del Poble-Sec "estupendamente", pues "la vida es maravillosa a pesar de los pesares". Eso sí, ha reconocido que tiene un pequeño truco para seguir pensando esto último: "Procuro retrasar la hora de las noticias y de encender la tele para enterarme de ciertas cosas, así que mirando a mi alrededor me parece que la vida sigue siendo un regalo todavía".

Después de compartir su "sorpresa" por el doble reconocimiento con el que ha sido agasajado este jueves –"¿por qué a mí?", se ha preguntado–, ha asegurado Serrat que nunca escribió ni hizo nada en la vida "pensando que iba a dejarle ningún legado a nadie". "Han sido cosas que han ido ocurriendo en la vida, a la cual estoy muy agradecido, porque me ha permitido hacer un oficio que me ha hecho muy feliz, me ha dado muchas satisfacciones. Me ha permitido expresarme, comunicarme y encontrarme con los demás", ha comentado.

Para terminar, ha recordado que se sintió un "hombre extraordinario", feliz consigo mismo, la primera vez que alguien le premió por alguno de sus trabajos: "Los premios, cuando te los dan con cariño y respeto por lo que tú haces, te provocan a ti también cariño y respeto por todos los demás. Para mí, todos han sido muy bien agradecidos. Seguramente, con toda sinceridad, en algunos casos podrían haber caído en mejores manos, pero la vida ha sido generosa conmigo y yo los cuido muy bien".

Durante la presentación del acto, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha recordado que el compromiso de la Caja de las Letras con el futuro es "la elección de las mejores herencias del pasado". "La verdadera riqueza de la convivencia de una comunidad es su cultura", ha recalcado. Y ha terminado con unas bonitas palabras para el protagonista: "Valoramos el poder creativo de sus letras y su diálogo con la poesía de Rafael Alberti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Mario Benedetti, Ernesto Cardenal o Joan Margarit. Aquí nos dedicamos a defender la cultura española, es decir, en catalán, euskera, galego y español, y celebramos también que supo crear un mundo propio en diálogo con la canción tradicional catalana, la copla española, el tango, la música de Violeta Parra o Víctor Jara, y con Ricard Miralles, Jacques Brel, Georges Brassens o Joaquín Sabina".