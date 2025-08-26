Fallece a los 88 años Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa, y recoge EFE.

Este ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años Ver más

De la Calva, como miembro del Dúo Dinámico, atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como Perdóname, Amor de verano, Esos ojitos negros o Resistiré, recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.