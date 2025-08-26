Transparencia total
OBITUARIO

Fallece a los 88 años Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico

  • El cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges hace 3 años
  • Como miembro del Dúo Dinámico, atesora un gran número de éxitos como 'Perdóname', 'Amor de verano', 'Esos ojitos negros' o 'Resistiré'
Manuel de la Calva durante una actuación en Asturias.
Manuel de la Calva durante una actuación en Asturias. EP

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa, y recoge EFE.

Este ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.

De la Calva, como miembro del Dúo Dinámico, atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como Perdóname, Amor de verano, Esos ojitos negros o Resistiré, recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.

