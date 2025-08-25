Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Echegui (Madrid, 1983), cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna de 2006, ha fallecido en Madrid a los 42 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales y recoge EFE. Con medio centenar de títulos como actriz en su trayectoria, su primer Goya lo ganó por su debut como directora con el corto de ficción Tótem Loba (2021).

La actriz llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas), donde el martes a mediodía será incinerada en una ceremonia íntima.

Yo soy la Juani (2006) le valió su primera candidatura al premio de la Academia de Cine de España, como actriz revelación y volvió a estar nominada como actriz protagonista por El patio de mi cárcel (2008), de Belén Macías, y por Katmandú, un espejo en el cielo (2011), de Icíar Bollaín, por la que la actriz madrileña sí obtuvo el premio Gaudí. Además, su papel en Explota, explota (2020) le valió una cuarta nominación, esta vez como actriz de reparto.

Echegui también ha trabajado en películas como Tocar el cielo (2007), de Marcos Carnevale; 8 citas (2008) de Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen; La casa de mi padre (2008) de Gorka Merchant; La gran familia española (2013), de Daniel Sánchez Arévalo, y Kamikaze (2014).

La última producción en la que participó fue la serie A muerte (2025), comedia romántica de Atresmedia dirigida por Dani de la Orden donde interpretó el papel de Marta, implicada en una relación de dos treintañeros que no están en su mejor momento. En la pequeña pantalla también apareció en las series Paco y Veva, Cuéntame cómo pasó, Paquita Salas, Intimidad, Los pacientes del doctor García o Citas Barcelona.

Deja pendiente de estreno Ciudad de sombras, una serie policíaca para Netflix dirigida por Jorge Torregrosa y que adapta la primera novela de Aro Sániz de la Maza de la tetralogía de Milo Malart, publicada por Destino. La serie, de seis episodios, se rodó el pasado otoño/invierno en Barcelona, protagonizada por Isak Férriz en la piel del inspector Malart y con Echegui como la subinspectora Rebeca Garrido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes el talento y la humildad "enormes" de la actriz y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento. En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros. "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.