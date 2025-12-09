Fallece Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales

El vocalista, guitarrista y líder de la banda Ilegales, Jorge Martínez, ha fallecido este martes a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, donde llevaba varias semanas ingresado por un cáncer que el pasado septiembre le obligó a cancelar todos sus conciertos, han confirmado a EFE fuentes de su discográfica.

Fue él mismo quien anunció el 19 de septiembre que debía someterse a un tratamiento contra el cáncer y que se veía obligado a suspender todos los conciertos por tiempo indefinido -tenía programadas veinte actuaciones hasta fin de año-, tras haber publicado este mismo año su decimotercer álbum, Joven y arrogante.

Jorge Ilegal, Jorjón (Avilés, 1955), llevaba más de 40 años al frente una de las bandas legendarias del rock en español y era uno de los pocos de su generación que seguía en activo.

"El aliciente de seguir con un grupo después de 40 años consiste en arriesgar a pesar de haber dado con una fórmula que funciona” y tratar de “no sacar siempre el mismo disco”, señalaba el líder de la banda al anunciar en el mes de febrero el lanzamiento de su último trabajo.

"No por inesperado o previsible ha sido menos duro. Era un tipo de gran fortaleza que quería vivir", han señalado a EFE desde la distribuidora Ataque.

¡Hola, mamoncete!, Problema sexual, Tiempos nuevos, tiempos salvajes o Yo soy quien espía los juegos de los niños, todos ellos éxitos a principios de los ochenta, siguen sonando cuarenta años después de que un grupo "en el que nadie creía", según aseguraba su líder, revolucionara la incipiente escena del rock en español con temas influidos por la nueva ola o el afterpunk pero también la fusión de rock, pop y reggae que planteaban artistas como Joe Jackson, Code Blue, Fisher Z, o The Police.

Ilegales publicó en 1981 un álbum compartido con el resto de grupos ganadores del concurso 'Primera Muestra de Pop Rock de Asturias', tras el que la Sociedad Fonográfica Asturiana, que ya había editado ese primer trabajo, planteó a Ilegales grabar un disco en solitario que a punto estuvo de quedarse en el camino por la eterna tendencia de la banda a hacer de la provocación su estilo.

La interpretación de Heil Hitler actuando como teloneros de Miguel Ríos degeneró en una enorme bronca que puso en riesgo el proyecto, pero la grabación de 'Ilegales' siguió adelante y un disco repleto de insolencia llegó al mercado editado por Hi-Fi Electrónica, un gran éxito de ventas para una pequeña discográfica que se multiplicó cuando, dos años después, Epic lo reeditó tras incorporar a Ilegales a su catálogo con la mediación de Víctor Manuel.

Una banda que en sus inicios se financió practicando la delincuencia de baja intensidad y en el que "la violencia formaba parte del proyecto", según rememora el miembro fundador y batería original, David Alonso.

También vio cómo "un disco superventas y la banda más taquillera del momento" se convertía "en una especie de grupo maldito a ojos de los medios de comunicación y del gran público".

Con su sonido directo y su estilo provocador continuaron sacando discos como Agotados de esperar el fin (1984), Todos están muertos o Chicos pálidos para la máquina con una banda cuya composición fue variando a lo largo de los años, pero en la que la personalidad arrolladora de Jorge, un tipo de 1,90 de estatura, calvo y ataviado con su clásica chaqueta de cuero negro y vaqueros, siempre fue el alma.

"Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros", señalaba su discográfica Artmusic momentos después de conocerse la muerte del líder de la banda, cuyo legado "seguirá resonando siempre".