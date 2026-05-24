Kanye West, el rapero vetado en Reino Unido o Polonia por apología nazi que sí actuará en España

En julio de 2025, el Gobierno de Australia prohibió la entrada a Kanye West después de la publicación, un par de meses antes, de una canción titulada Heil Hitler (prohibida en todas las plataformas en Alemania debido a las leyes contra el simbolismo extremista y los discursos de odio), que dice tal que así: "Con todo el dinero y la fama, aún no puedo ver a mis hijos. Los negros ven mi Twitter, pero no ven cómo me siento, así que me convertí en nazi. Sí, perra, soy el villano. ¡Negro, heil Hitler, negro, heil Hitler! No entienden lo que digo en Twitter".

En realidad, se trata de un capítulo más, el enésimo, en la estrambótica biografía del rapero, otrora unánimemente aclamado, de un tiempo a esta parte cada vez más señalado en decadencia tanto por su música como por su discurso público, menos provocador y transgresor y más errático y antipático. Porque, aunque lo plasmara en una composición, los coqueteos de Kanye West —ahora conocido simplemente como Ye— con el nazismo vienen de más atrás.

"Veo cosas buenas en Hitler", dijo en diciembre de 2022 en el podcast del teórico de la conspiración Alex Jones, a quien le aseguró también que el líder nazi había aportado valor al mundo. Un año después tuvo que pedir disculpas a la comunidad judía por una serie de comentarios antisemitas y, en febrero de 2025, justo antes de lanzar Heil Hitler, comenzó a vender camisetas con esvásticas, lo que provocó que la plataforma de comercio electrónico Shopify cerrase su tienda online. Al mismo tiempo, publicó mensajes antisemitas en la red social X, de la que ha sido expulsado reiteradamente por sus comentarios, algunos recientes tan ocurrentes como "I'm a nazi", "I love Hitler" o "Hitler was sooooo fresh".

Este incidente se suma a una serie de comportamientos antisemitas que ya le habían costado contratos importantes con marcas como Adidas y Gap en años anteriores. Y, aunque solo sea por recordarlo para seguir uniendo la línea de puntos, el rapero manifestó su apoyo público a Bill Cosby, acusado por más de sesenta mujeres por conductas que van desde el acoso hasta la violación, y llegó a afirmar a TMZ en 2018 que la esclavitud de los afroamericanos a lo largo de los siglos pudo haber sido escogida: "Cuando oyes hablar de esclavitud durante 400 años... ¿400 años? Eso suena a una elección".

Deriva delirante

En esta deriva delirante, a pesar de verse rodeado por múltiples escándalos, anunció en noviembre de 2022 su intención de presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024, si bien la candidatura nunca se concretó (en un intento anterior por postularse a la presidencia en 2020, el rapero solo obtuvo 60.000 votos de un total estimado de 160 millones). Faltaría espacio para enumerar las ofensas a incontables colectivos proferidas por el rapero (obviamos su encontronazo con Taylor Swift), pero una más: calificó de "estafa" el movimiento antirracista Black Lives Matter, aseguró falsamente que George Floyd murió de una sobredosis de fentanilo (y que, por tanto, no fue asesinado por la policía) y diseñó una colección de moda con la frase White Lives Matter.

Llegamos así, por fin, al 26 de enero de 2026, cuando publicó un artículo a toda página en el ‘Wall Street Journal’ titulado A quienes lastimé, en el que pidió disculpas públicas por sus comentarios y actitudes polémicas de los últimos años, específicamente a las comunidades judía y afroamericana. Según defendió, sus acciones eran fruto de una lesión cerebral en el lóbulo frontal derecho, derivada de un accidente automovilístico de 2002, que en su opinión no fue diagnosticada correctamente hasta 2023, y que le llevó a "perder la conexión con la realidad", por un trastorno bipolar tipo 1 que le provocó episodios "maníacos" y comportamientos "paranoicos".

Carta de disculpa antes de salir de gira

El músico, de 48 años, lanzó este mensaje al mundo días antes del comienzo de su gira mundial en Ciudad de México el pasado 30 de enero, aparentemente como un intento de limpiar su imagen y calmar los ánimos de su creciente comunidad de detractores ahora que llega el momento de pasar por taquilla. Un tour que tiene entre mayo y agosto tan solo ocho fechas en Turquía, Países Bajos, Georgia, Albania, Italia, España (Madrid, 30 de julio en el Estadio Metropolitano, con entradas de 190 a 400 euros) y Portugal. Una exigua lista de países que se ha visto reducida por cuatro cancelaciones unilaterales en Reino Unido, Francia, Suiza y Polonia.

El Gobierno británico ha prohibido formalmente la entrada a Ye al negarle el visado por sus reiterados comentarios contra la comunidad judía y hacer apología del nazismo, alegando que su presencia no sería beneficiosa para el bien público, por lo que el artista no podrá encabezar el Wireless Festival de Londres, tal y como estaba previsto. En el caso de Francia fue el propio rapero el que canceló su espectáculo en Marsella como respuesta a las amenazas del ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, que había amagado con la posibilidad de prohibirle entrar al país.

Los propietarios del Estadio de Silesia en Chorzów (Polonia) fueron los que en abril tomaron la decisión de cancelar la actuación de Kanye West por motivos formales y legales. "No puedo imaginar que en Polonia, un país donde se asesinó a personas en los campos de exterminio nazis, podamos organizar un concierto de un artista que abiertamente dice admirar a Hitler, promueve la ideología nazi y se lucra vendiendo camisetas con esvásticas", declaró la ministra polaca de Cultura, Marta Cienkowska, poco antes de la cancelación. Esto mismo ocurrió en Suiza, donde el club de fútbol FC Basel (Basilea) rechazó albergar en su estadio uno de sus conciertos con esta explicación: "No podemos, de acuerdo con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión en este contexto".

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Cuatro países europeos han rechazado al rapero estadounidense y bien podría sumarse alguno más en las próximas semanas, aunque no parece que uno de ellos vaya a ser España después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haya asegurado esta semana que su departamento no promoverá la cancelación del concierto el 30 de julio en Madrid (que es, por cierto, su segunda visita a España tras la de 2006 en la sala Razzmatazz de Barcelona ante 2.000 personas).

"Las manifestaciones que ha hecho Kanye West me repugnan. No me gustan nada, me parecen completamente fuera de lugar. Dicho lo cual, no le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya vertido cualquier artista", ha dicho el titular de Cultura, añadiendo que en todo caso corresponde a los promotores —Rollergroup, Five One Five Entertainment (515 Entertainment) y Vibra Music— seguir adelante con el concierto. Estas empresas organizadoras han agradecido a infoLibre el interés mostrado al ponerse en contacto con ellas, pero han rechazado amablemente responder en este momento a las preguntas planteadas, dejando abierta la posibilidad de hacerlo en unas semanas.

Sigue adelante, por tanto, el regreso de Kanye West a España dos décadas después. Un concierto que ya tuvo su primera polémica con la bajada abrupta y temporal de precios de las entradas nada más ponerse a la venta. Una medida sin previo aviso tomada al tiempo que se habilitaron nuevas zonas con mejores ubicaciones a precios menores que los de los asientos de peor categoría vendidos inicialmente, es decir, un desbarajuste considerable, atribuido a una demanda menor de la esperada para llenar el aforo de 60.000 localidades del Metropolitano. De hecho, a día de hoy quedan a la venta multitud de entradas en una treintena de sectores del estadio. Queda mucho hasta que llegue el 30 de julio, dos meses en los que, visto lo visto y estando Kanye West de por medio, puede pasar cualquier cosa. Literalmente.