Yolanda Díaz: "El despotismo y la censura se vencen siempre con la imaginación creadora"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha dicho en la inauguración del pabellón de Barcelona en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) que "el despotismo y la censura se vencen siempre con la imaginación creadora".

En su intervención ante el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura del gobierno catalán, Sònia Hernández, además de otras autoridades locales, Díaz ha agradecido a los mexicanos la "generosidad demostrada en los momentos más oscuros de nuestra historia" y ha recordado que "hace 86 años del exilio español, cuando llegaron a México los más brillantes intelectuales de nuestro país, desde María Zambrano a Luis Buñuel".

En su discurso, lleno de referencias literarias, ha aseverado que "el vínculo de Barcelona con las letras es inabarcable" y se recoge ya en el relato fundacional del Quijote, cuando Cervantes finaliza la segunda parte en Barcelona.

"Mientras explora los mitos de la ciudad, el memorable juego de ficción lleva a Don Quijote a visitar la imprenta en la que se imprime la visión apócrifa, es decir fake, de Avellaneda, quejándose por aquel entonces de sus falsedades. La imprenta y la difusión editorial aparecen ya en esa obra como claves culturales", ha comentado.

Rememorando los últimos años de la dictadura franquista, Díaz ha señalado que "en los años 60 y 70 convergen una generación felicísima de escritores y escritoras españoles con la literatura del boom latinoamericano, algunos de los mejores literatos y editores del siglo XX que han convertido a Barcelona en capital editora y literaria mundial".

Desde Esther Tusquets y Jorge Herralde a Carlos Barral, pasando por la legendaria agente Carmen Balcells, con ellos, ha proseguido, "Europa y Latinoamérica dejaban de ser espacios alejados, y se convertían en un vértice de modernidad, justamente a través de los libros".

Son años en los que nacieron los poetas novísimos, se expandió la Nova Cançó y surgió el cine de vanguardia de la Escuela de Barcelona, años en los que "la plurinacionalidad cultural y la riqueza lingüística adquirió carta de naturaleza", ha agregado.

De Carmen Laforet a Marsé o Nazario

Si Vázquez Montalbán levantara la cabeza Ver más

Partiendo de la idea de que Barcelona construyó su universo cultural desde el mundo popular, la vicepresidenta española ha asegurado que los recuerdos de Barcelona serían muy diferentes sin haber leído 'Nada' de Carmen Laforet; la historia de Colometa en 'La plaça del Diamant' de Mercè Rodoreda; el desparpajo de Maruja Torres en el Raval, los antihéroes de Juan Marsé; la heterodoxia del mundo underground de Cristina Morales o el cómic de Nazario.

Muy distinto sería también, ha añadido, sin las narraciones de Quim Monzó, de Brenda Navarro o Carlos Ruiz Zafón, las crónicas de su admirado Vázquez Montalbán, la memoria y la perspectiva feminista de Montserrat Roig, o Eduardo Mendoza que traza dos obras maestras, 'La verdad del caso Savolta' y 'La ciudad de los prodigios'.

Dirigiéndose al alcalde de Barcelona, Díaz ha concluido que todo esto recuerda el pasado, pero también "el futuro brillante" que le espera a la ciudad, que "celebra como nadie el Día del Libro, posee una ingente red de bibliotecas y librerías, y por cuyas calles han transitado y nacido las principales figuras mundiales de las letras".