Un piso de dos habitaciones en España, Irlanda, Polonia, Portugal o Bulgaria se lleva el 80% del salario medio

La crisis de la vivienda traspasa fronteras y dentro de la Unión Europea se ha convertido en un problema central. Tanto que requiere más del 80% del salario medio para alquilar un apartamento de dos habitaciones en Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España, señala un informe elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound). Pero al observar las zonas más tensionadas, ese porcentaje de esfuerzo llega a comerse hasta el total de los ingresos en el caso de los más jóvenes.

“En las zonas costeras de Portugal y España, y en algunas regiones de Bulgaria, esta proporción supera el 100%, lo que exige efectivamente más de un ingreso a tiempo completo para que una persona joven pueda asegurar un piso inicial” y remarcan que esta crisis se ve “agravada” en los destinos turísticos más populares. “Esto ocurre a pesar de que el salario mediano analizado se basa en datos de ingresos laborales de jóvenes de hasta 39 años y, por lo tanto, esta cohorte incluye a personas en etapas más avanzadas de sus carreras cuyos ingresos pueden esperarse que hayan aumentado sustancialmente con el tiempo”.

Los precios de venta y alquiler se han desbocado en los últimos años y los jóvenes son quienes se ven “desproporcionadamente afectados”, ya que comprar una casa es un 55,4% más caro que en 2010 y los alquileres han aumentado un 26,7% en ese mismo periodo, “muy por encima del crecimiento de los ingresos”, recoge el estudio titulado Foundational challenges: The housing struggles of Europe’s youth (Desafíos fundamentales: las dificultades de vivienda de la juventud europea).

Las consecuencias de esta dinámica, advierten, plantean un desafío también demográfico. “Como resultado, les resulta cada vez más difícil alcanzar una vida adulta independiente, teniendo dificultades para alquilar o comprar una vivienda en las zonas donde se concentran las oportunidades”, apuntan. De hecho, el informe pone el foco en los jóvenes y señala que en Europa, casi un tercio de las personas de entre 25 y 34 años vive con sus padres.

Y no solo afecta a quienes se quieren independizar, sino también a la movilidad de los estudiantes. Señalan, por ejemplo, que en países como Irlanda la proporción de estudiantes que viven con sus padres aumentó de forma más pronunciada, pasando del 73% al 93% entre 2013 y 2023.

Al observar el régimen de convivencia en algunos Estados miembros, España es con diferencia en el que un mayor porcentaje de jóvenes viven con sus padres y solo un 5,9% declara que vive solo.

Más vivienda barata y datos claros

En el lado de las soluciones, el estudio apunta a que aumentar el stock de viviendas asequibles tendría mejores efectos que implantar beneficios económicos y fiscales del lado de la demanda. “Las subvenciones del lado de la demanda simplemente elevan los precios”, sentencian. Según ellos, esto se debe a que al ayudar al inquilino, quien oferta los pisos, lo hace ya a un precio superior, de forma que la ayuda termina siendo en beneficio del casero. “Un recurso crítico aun sin explotar se encuentra en el stock existente de edificios vacantes y subutilizados, que podrían renovarse para aliviar la escasez de vivienda”, recoge el documento, que también pide apuntalar estrategias que aumenten el ritmo de construcción.

Por otro lado, el análisis realizado por Eurofound pide una mayor coordinación para ejecutar política conjunta a nivel de la UE y pone el acento en un problema central: los datos, que en general no suelen estar centralizados, dependen muchas veces de portales inmobiliarios privados y son la única forma de dimensionar el problema.

El otro punto relevante para abordar el problema es lograr políticas adecuadas y modernas. “Las políticas de vivienda suelen desarrollarse de forma progresiva, introduciendo nuevas medidas para abordar problemas emergentes, mientras que las políticas más antiguas permanecen sin revisar. Esto puede dar lugar a un panorama político fragmentado en el que se persiguen objetivos contradictorios, lo que socava la eficacia de las políticas”, advierte el estudio.