Los sindicatos llaman a consolidar “en la calle y en las urnas” la reforma laboral y de las pensiones

Las elecciones se han colado en el último Primero de Mayo de la legislatura. Y no sólo porque cuatro ministros asistieran a la manifestación convocada por CCOO y UGT en Madrid. Los discursos de los dirigentes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, destacaron la importancia para el mundo del trabajo que, a su juicio, tienen las convocatorias a las urnas que comienzan el próximo día 28. Tanto los líderes sindicales como la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras María Jesús Montero e Irene Montero, así como el ministro Alberto Garzón, sacaron pecho de los acuerdos y medidas en materia laboral adoptados por el Gobierno y firmados en el Diálogo Social. Desde las reformas laboral y de pensiones hasta la subida del salario mínimo en un 47%, los millones de empresas y empleos salvado gracias a los ERTE, la ley de los riders, el teletrabajo… “Pero, ¿se van a mantener en una coyuntura política diferente?”, se preguntó Pepe Álvarez en la rueda de prensa previa a la manifestación. Después, en el escenario montado en la Plaza de España madrileña, respondió pidiendo ayuda para consolidar esos logros: “Porque, si pueden, no los van a quitar”. “No queremos que nos toquen la reforma laboral y la reforma de las pensiones, hay que consolidarlas en la calle, en las urnas, con mayoría”, reclamó. Estas elecciones son importantes porque en ellas los trabajadores “se juegan qué va a ocurrir en el empleo en España”, toda vez que las comunidades autónomas, explicó, son las responsables de los servicios públicos de empleo que deben atender a los más de tres millones de parados.

En la misma línea argumentó Unai Sordo. “Pocas veces un ciclo electoral se desarrolla en circunstancias tan determinantes como este año, con los cambios económicos, en el empleo y en los servicios públicos que se avecinan”, apuntó. A su juicio, todo eso “se juega en las empresas, en los sectores, pero también en el terreno de la política”. “Nosotros no hacemos política” ha precisado enseguida, “pero tampoco somos neutrales ni equidistantes cuando se juega tanto”. De nada sirve, añadió, que suban un 4% los salarios, si los trabajadores se lo tienen que gastar en una pensión, sanidad o escuela privadas o en atención a la dependencia. “Si no hay servicios públicos y comunidad, no hay derechos laborales, civiles ni hay sociedad”, remachó.

Huelgas en otoño si no hay acuerdo en mayo

La de Madrid ha sido una de las 73 manifestaciones convocadas por los dos sindicatos mayoritarios en toda España. Según la organización, contó con la asistencia de unas 60.000 personas, que la Delegación del Gobierno dejó en 10.000. Con el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, CCOO y UGT han emplazado a la patronal a sentarse a negociar ya, “no a hacer tertulias”, el acuerdo “paraguas” de salarios para el próximo trienio, que lleva en suspenso desde que las conversaciones se bloquearan hace ahora un año. Si no lo hacen, advirtieron, la “batalla” se trasladará a los convenios colectivos, “trinchera a trinchera”. “O hay acuerdo salarial en breve u organizaremos una movilización general en otoño que puede terminar en huelgas en los sectores con convenios injustamente bloqueados por culpa de la avaricia empresarial”. Se repite así el escenario de hace justo un año, cuando los dos sindicatos avisaron de que la falta de negociación se iba a traducir en mayor conflictividad en las empresas a la vuelta del verano. La diferencia es que ahora, la ausencia de diálogo puede traducirse en la defunción del acuerdo marco de salarios que lleva funcionando 13 años en España.

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apremió a la CEOE a llegar a un acuerdo “inmediato, en mayo”, que incluya una subida de salarios. “El Gobierno ha hecho lo que le tocaba, subiendo el SMI un 47%; ahora le toca a la patronal cumplir también con su obligación”, exigió antes de destacar que el salario mediano en España, 21.000 euros anuales, 1.500 euros al mes en 14 pagas, “no permite vivir dignamente en Madrid, Sevilla o Vigo”.

Los sindicatos reclaman una subida del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024, así como una cláusula de revisión salarial que tenga en cuenta no sólo la inflación sino también los beneficios empresariales. CCOO planteó que para este segundo indicador se utilizara un índice construido a partir de las declaraciones trimestrales del IVA de las empresas. La CEOE rechaza que los salarios suban tanto como la inflación.

Temporalidad “indecente” en el sector público

Yolanda Díaz aprovechó el Primero de Mayo para reclamar en el sector público la misma bajada de la temporalidad de la que ya se beneficia el sector público tras la entrada en vigor de la reforma laboral –“hasta el 17%, ya está en la media de la UE”, presumió–. “Es indecente que siga tan elevada en las administraciones públicas”, criticó, para exigir un cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público que haga posible ese recorte. Además, defendió la reducción de la jornada laboral sin rebaja del salario, para lo cual anunció la próxima publicación de un informe sobre la ley de usos del tiempo que el ministerio ha encargado a un comité de expertos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, además de valorar el “escudo social” construido por el Gobierno, señaló los dos temas pendientes de la legislatura: el tope a las hipotecas y a los precios de los alimentos.

“Teníamos razón, y no sólo moral”, subrayó Unai Sordo tras destacar los 20,45 millones de ocupados de la última EPA, para a continuación declarar la muerte de los “mantras neoliberales” que marcaron las políticas laborales tras la crisis financiera, “precarizando la contratación, debilitando la negociación colectiva y bajando los salarios”. Ese mensaje, dijo, ha “fracasado” y es una “ideología zombi”.