La CEOE propone a los sindicatos una subida salarial del 8% entre 2022 y 2024

La CEOE va a proponer a los sindicatos, dentro del acuerdo para renovar la negociación colectiva, una subida salarial del 8% entre los años 2022 y 2024, según han confirmado a Europa Press en fuentes empresariales.

La propuesta de la patronal, adelantada este viernes por Expansión, contempla una subida salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024, en línea con la moderación de la inflación que se espera para los próximos ejercicios.

El Banco de España, en sus previsiones económicas publicadas esta misma semana, prevé una inflación media del 7,5% para este año -en marzo escaló hasta el 9,8%-, tasa que irá reduciéndose hasta el 2% en 2023 y 1,6% en 2024.

De esta forma, la propuesta empresarial estaría muy alejada de la inflación media estimada para este año, por lo que supondría una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, pero mejoraría las tasas medias previstas por el Banco de España para los próximos dos años.

En la propuesta de la patronal se condicionan estas cifras a que sean compatibles con el mantenimiento y la creación de empleo y demandan también que dichos incrementos se incorporen en las licitaciones públicas.

Para la CEOE, en el actual contexto de precios elevados, indexar los salarios a la inflación no es aceptable, mientras que los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han avisado de que no aceptarán devaluar los sueldos, ya que la única manera que tienen los trabajadores de soportar el aumento del IPC es mejorando sus salarios.

Ambos sindicatos admiten que, en la situación actual, con un IPC cercano al 10%, no es realista plantear subidas salariales de esta magnitud en la negociación colectiva, pero abogan por que a lo largo de un ciclo de dos o tres años se recuperen los sueldos para no perder poder adquisitivo. Con esta propuesta de la patronal y si se cumplen las previsiones del Banco de España, no sería suficiente para garantizar el poder adquisitivo.

Cláusula de revisión salarial

Las propuestas de UGT y CCOO coinciden. Plantean una subida salarial del 3,4% en 2022; 2,5% en 2023 y 2% en 2024. Por otro lado, ambas organizaciones consideran necesario incluir cláusulas de garantía salarial en la negociación colectiva para que los ajustes salariales se produzcan a final de año y evitar que los sueldos se conviertan en un elemento inflacionista.

UGT propone que los trabajadores reciban la mitad de la subida del salario en un año, y la otra mitad repartida en los dos años siguientes. Desde CCOO han recalcado la importancia de las cláusulas, pues consideran que la inflación se va a mantener en el tiempo.

También apuestan por que el acuerdo de convenios que están discutiendo con la patronal sea "equilibrado", de una vigencia superior al año, lo que permitiría sortear mejor la negociación salarial de los próximos ejercicios.