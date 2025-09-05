La CNMV autoriza la opa del BBVA sobre el Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este viernes el folleto de la opa hostil lanzada por el BBVA hace más de un año sobre el Sabadell, en el que mantiene el precio ofrecido -una acción de nueva de BBVA más 0,70 euros en metálico por cada 5,5483 acciones del Sabadel-, pese al obstáculo que esto supondría para el éxito de la oferta, según recoge EFE.

La entidad que preside Carlos Torres mantiene el precio ofertado, pese a que algunos expertos y desde la dirección del Sabadell consideran que eso impide su éxito, pues con la actual ecuación de canje los accionistas del Sabadell perderían actualmente en torno a un 8% respecto a la cotización del banco catalán.

El folleto aprobado por la CNMV sigue condicionando el éxito de la oferta a que sea aceptada por un número mínimo de acciones que permitan al BBVA adquirir más del 50% del capital, pese a que el supervisor bursátil estadounidense, la SEC, haya autorizado a rebajar el umbral de aceptación a un mínimo del 30%.

El BBVA contempla comprar solo el 30% del Sabadell

Esta cuestión era clave para que el banco que preside Carlos Torres no tuviera que lanzar una segunda opa, ya que la legislación española obliga a lanzar una opa obligatoria en caso de superar el 30 %, pero no alcanzar el 50 % de los derechos de voto.

La autorización llega tras un dilatado proceso de autorizaciones, entre ellas las del Banco de España y la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y, por último, la del Gobierno, que impuso a finales de junio para dar su visto bueno a la oferta, entre otras condiciones, que no se puedan fusionar ambas entidades al menos en tres años, que podrían extenderse a cinco. El BBVA recurrió a mediados de agosto esa decisión del Ejecutivo ante el Tribunal Supremo, al considerar que el Gobierno lo más que podía hacer era validarlas o incluso rebajarlas, pero nunca endurecerlas como finalmente hizo.

El plazo para la aceptación de la oferta, según explica la CNMV, será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.