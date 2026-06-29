El Gobierno intentará convencer a Junts para aprobar un nuevo paquete de medidas sobre vivienda

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el gobierno de coalición ha acordado llevar a aprobación durante el mes de julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda que, entre otras medidas, recoge un incremento del IVA al 21% para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

"Se trata de un real decreto amplio y transversal" que incluirá propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las medidas se estructurarán en dos bloques, aquellas orientadas a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler y otras medidas para movilizar vivienda asequible.

Dentro del primero de estos bloques se incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Para movilizar vivienda asequible, la ministra portavoz se ha referido también a otra serie de medidas, como el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilidad administrativa.

"Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin lugar a duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía", ha destacado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De esta forma, se espera que en las próximas semanas el Consejo de Ministros apruebe este conjunto de medidas.

Este pasado viernes, el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y portavoz adjunto del grupo parlamentario, Alberto Ibáñez, exigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que llevara a este Consejo de Ministros la prórroga de los alquileres.

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En este sentido, sostenía que volvía a haber margen para incluir la medida en el decreto ley 'anticrisis' que aprueba el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria este lunes y agregó que "ya basta de excusas".

El Gobierno aprobó el 20 de marzo, en un Consejo de Ministros marcado por las desavenencias con Sumar, una prórroga de dos años de los contratos de alquiler. Con ella se prorrogaban durante dos años todos los contratos que acababan hasta el 31 de diciembre de 2027.

Sin embargo, la medida fue rechazada en el Congreso de los Diputados por PP, Vox y Junts, lo que impidió la convalidación del real decreto en el que se incluía.