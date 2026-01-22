Los maquinistas, a la huelga en febrero: "Hay vibraciones y botes en los trenes que no se deberían dar"

El fallecimiento de dos maquinistas de tren esta semana en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), ha provocado que el colectivo se plante. El Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), —mayoritario en el sector— ha convocado este miércoles una huelga de ferrocarriles para “dar amparo” a las movilizaciones de los trabajadores que piden más garantías “de seguridad y fiabilidad en la red”. La huelga, convocada en la tarde del miércoles, está prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero y están llamados a ella los trabajadores de todas las compañías ferroviarias.

“Las líneas presentan un deterioro paulatino, no estamos diciendo que sean inseguras hasta el punto de haber más accidentes mortales, pero se notan vibraciones y botes en los trenes que no se deberían dar”, explica a infoLibre Teo Moreno, coordinador de la agrupación sindical. “Queremos que se tomen en serio el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias”, insiste. El sindicato sostiene que se debe empezar por “atender los numerosos partes” que remiten los trabajadores en relación con mantenimiento, “en lugar de dejarlos sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años”.

Desde Semaf ponen el acento en la necesidad de garantizar la seguridad y la integridad física de trabajadores y usuarios. Para la agrupación sindical, el cuidado de las vías no se está llevando a cabo de manera adecuada y afirman que se ha constatado un aumento en los partes de incidencia que los conductores reportan cuando ven algún problema. “Somos profesionales y cuando decimos que se producen vibraciones o botes, eso se tiene que arreglar para que no vibre nada, y mientras tanto, rebajar la velocidad el tiempo que sea necesario”, insiste Moreno, quien, además, se muestra crítico con las subidas y bajadas en la velocidad que Adif ha anunciado en diferentes tramos de vía durante estos días. Por su parte, desde el gestor, responden que este tipo de limitaciones puntuales son “habituales”.

“Nosotros tenemos constancia de que se han hecho muchos partes a lo largo de todo este tiempo”, explican desde Semaf, aunque matizan que muchas veces estos partes de incidencia no se reiteran si otro maquinista ya ha avisado de la incidencia. “No hay partes a diario porque uno no denuncia 20 veces lo mismo, se entiende que una vez notificado un problema en un punto determinado ya queda registrado”, concluye. De hecho, una de las medidas que han explicado en el comunicado es que exigirán responsabilidades penales a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura.

En el ámbito de la seguridad laboral, el sindicato de ferroviarios ha indicado que pedirán que los maquinistas de todas las empresas, al inicio de la jornada, reciban información sobre la seguridad en el trayecto a recorrer y de no poder garantizarse, que se adapte la marcha del tren. "Queremos que se creen procedimientos para que si hay taludes viejos que se desprenden por las lluvias o árboles cerca de las vías, se suspenda el tráfico mientras no se reparen", explica Moreno.

Sobre las vibraciones en las vías que se han publicado en video en algunas redes sociales, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido que “se tomen con cautela”, señalando que en muchas ocasiones dependen del tipo de tren y del material rodante. Sin embargo, ha admitido que en los casos más extremos, "si esos videos se corresponden con la realidad y no están alterados, no son normales" deberían haber sido detectados por los técnicos “y se habrán corregido o se tienen que corregir”, concluyó el ministro en la rueda de prensa ofrecida este miércoles.

El accidente del Rodalies en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista de 28 años que estaba en prácticas, se produjo por el choque del tren con un muro de contención que se había desprendido sobre la vía. En el lugar del accidente las lluvias habían sido intensas durante casi toda la última semana, lo que pudo agravar la situación del muro.

Desde el ámbito sindical de UGT, que por el momento no han convocado huelga, señalan que están trabajando en el asunto y han lanzado un comunicado reclamando “medidas urgentes tras los graves accidentes ferroviarios” de Córdoba y Cataluña.

“Ante la gravedad de los hechos, el Sector Ferroviario de UGT ha solicitado la convocatoria inmediata del Comité General de Empresa tanto en ADIF como del Grupo Renfe, con la participación de todas las organizaciones sindicales con representación en dichos órganos, para definir las acciones necesarias que garanticen la seguridad de trabajadores y usuarios del ferrocarril”, recoge el comunicado.

En la misma línea, Comisiones Obreras señaló hoy, en otro comunicado, la necesidad de revisar las condiciones laborales. “No es aceptable que quienes garantizan cada día el funcionamiento del transporte ferroviario vean comprometida su integridad física mientras desempeñan su trabajo”, concluían.

Hasta el momento, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido "dialogar" y ha expresado que entiende la "zozobra" del colectivo profesional. "Nosotros vamos a sentarnos a dialogar para intentar llegar a un acuerdo que no conlleve una huelga. Lo mejor es sentarse a la mesa y ver qué podemos hacer para mejorar la seguridad", señaló el ministro en una intervención en Televisión Española.

¿Una pescadilla que se muerde la cola?

Moreno explica que el mal estado del trazado acelera el deterioro del servicio en general. “Los baches y las vibraciones causan daños en los trenes, con lo cual, tienen que llevarse a reparar con mayor frecuencia”, explica. “Pero el servicio se tiene que seguir prestando, por lo que se reparan y muchas veces no da tiempo a hacer revisiones en profundidad. Si tú tienes la vía en mal estado el tren lo sufre más y necesita más tiempo de taller. Es la pescadilla que se muerde la cola”, concluye el representante sindical.

Mientras se esclarecen las causas del siniestro en Adamuz, todos los sindicatos coinciden en pedir prudencia a la hora de sacar conclusiones. “En estos momentos, consideramos prioritaria la certeza en la información y evitar especulaciones, por lo que pedimos cautela y respeto a todas las personas que, desafortunadamente, se han visto involucradas en este accidente”, señalaba Semaf este lunes. Y aunque insisten en poner las condiciones laborales sobre la mesa, tanto UGT como Comisiones Obreras se han pronunciado en el mismo sentido.