El número de ERTE cae un 37,6% en 2025 respecto a 2024, cuando se dispararon por la dana

El número de expedientes de regulación de empleo (ERTE) llevados a cabo el pasado año alcanzó los 4.506 procedimientos, un 37,6% menos que en 2024, cuando se dispararon por la situación generada por la dana, según informa EFE.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, el año pasado 3.405 empresas estaban inmersas en uno de estos procedimientos -un 42,9% menos que en 2024-, de las que 441 aún estaban afectadas por la dana, con un total de 446 procedimientos.

El número de trabajadores incluidos en algún despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de jornada disminuyó un 34% en 2025, hasta los 124.921, de los que 3.186 lo fueron debido a la dana.

Del total de afectados, hubo 84.860 hombres (37,9% menos), el doble que mujeres, con 42.061 (24,5% menos). Por tipo de procedimientos, la mayoría se vio afectado por una suspensión de contrato, con 78.303 trabajadores (45,3% menos), y 5.418 vieron reducida su jornada (38% menos).

Además, hubo 41.200 trabajadores que formaron parte de un despido colectivo, una cifra que aumenta un 10,2% y que en los próximos meses se dispará, previsiblemente, una vez se apliquen los anunciados en empresas como Telefónica, Tubos Reunidos, Teka o Pepsi.

En cuanto a las causas, 112.833 trabajadores formaron parte de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), cifra que disminuyó un 25,7%; mientras que 12.088 lo fueron por fuerza mayor, con un descenso del 67,6%.

1 de cada 5 afectados, de la industria de automoción

La mayor parte de trabajadores incluidos en un ERTE estaban empleados en el sector industrial (63.445), principalmente en la fabricación de vehículos de motor (con 25.175 afectados, uno de cada cinco, la mayoría en una suspensión de contrato). Le siguen los 57.335 trabajadores del sector servicios incluidos en un procedimiento, principalmente empleados en servicios de alojamiento, actividades administrativas, restauración y comercio mayorista y minorista. En menor medida, 2.676 trabajadores afectados pertenecían al sector de la construcción y 1.465 al agrario.

Atendiendo a las causas de los ERTE, dentro de los ETOP fueron los que afectaron a más trabajadores, sobre todo por causas de producción, con 55.101 empleados inmersos, sobre todo, en una suspensión de contrato (37.605). Le siguieron los 25.646 incluidos en un ERTE ETOP por causas económicas, más de la mitad por justificar pérdidas actuales; 21.938, por causas organizativas; y 10.148, por causas técnicas.

La mayor parte de los trabajadores fueron incluidos en un procedimiento con acuerdo entre las partes (99.747), mientras que 19.804 no dieron el visto bueno a su expediente y de 5.370 no consta la decisión. Por tamaño, el número de compañías con un ERTE fue mayor cuanto menor era su plantilla, de forma que hubo 1.379 microempresas en un ERTE, 1.290 pequeñas, 526 medianas y 210 grandes. Por regiones, destacan las 762 empresas con un ERTE en la Comunitat Valenciana, seguidas por las 570 de Catalunya, las 505 de Madrid y las 430 de Andalucía.

Además, hubo 11 empresas que se acogieron al mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, con 6.080 trabajadores incluidos, la mayor parte hombres (5.161) y todos con una suspensión de contrato. Este mecanismo, que se abrió en 2025 y que ha sido prorrogado hasta junio de este año, permitió a empresas de fabricación de vehículos de motor e industria auxiliar acogerse a estos procedimientos por causas extraordinarias.