El número de viviendas turísticas se reduce en España un 13% en medio año, hasta 329.764

El número de viviendas turísticas en España ascendía en noviembre pasado a 329.764, lo que arroja una caída del 13,6% respecto a la cifra que se registraba en mayo, de acuerdo con la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año, recoge EFE.

Según los datos difundidos este lunes, la cifra de viviendas turísticas es la más baja de las registradas desde agosto de 2023 y representa el 1,24% del total de viviendas que existen en España.

El descenso tiene lugar en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos, y las peticiones de los Ministerios de Vivienda y de Consumo a las plataformas para que retiren los anuncios ilegales.

En la pasada estadística de mayo, los datos arrojaban 381.837 viviendas turísticas en España, 52.073 más que en esta última edición de noviembre. Desde que hay registros para esta estadística el dato más alto se dio en agosto de 2024, con 403.267 viviendas turísticas en España.

Atendiendo al número de plazas, en noviembre de 2025 las viviendas turísticas registradas sumaban 1,6 millones, el 15,7% menos que las 1,9 plazas que se daban en mayo. Por vivienda, el INE contabiliza 4,9 plazas por viviendas.

Andalucía, a la cabeza

Por comunidades autónomas, la mayor cifra de viviendas turísticas se registró en Andalucía con 91.757, el 4,6% menos que en la estadística anterior.

Pese a esta caída, la comunidad registra datos elevados desde agosto de 2024. A continuación se situó Canarias, que cuenta con 49.676 viviendas turísticas, el 2% menos que en mayo.

Descensos generalizados

Por encima de las 40.000 viviendas turísticas también destaca la Comunitat Valenciana, que alcanza 48.441, el 23% menos que en la pasada edición. En el caso de Cataluña, la cifra de apartamentos turísticos es de 46.915, el 17% menos que en mayo.

Tras ellas se situó Baleares, con 19.398 viviendas turísticas, el 20% menos que en la pasada edición y la menor cifra desde que el INE tiene registros.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se anotó 19.398 pisos turísticos, el 17,5% menos que en mayo y el segundo menor dato desde agosto de 2020, cuando empieza a haber registros.

Por su parte, en Galicia había 15.236 viviendas turísticas, casi el 24% menos. En el Caso de Castilla y León, se contabilizaban en noviembre de 2025 un total de 7.035, el 14% menos, mientras que en Cantabria la cifra era de 6.229, el 19% menos, y en Asturias de 6.043, el 21% inferior a la cifra dada en mayo. Con más de 5.000 viviendas turísticas se encontraba Murcia (5.621), el 29% menos que en mayo y la segunda menor cifra desde que se tienen registros.

País Vasco redujo sus viviendas turísticas un 12,5% hasta las 4.783, mientras que Castilla-La Mancha registró 4.551 viviendas turísticas, el 12,8% menos. Asimismo, Aragón alcanzó 3.785 viviendas turísticas, el 18,5% menos y Navarra 1.463, el 12,5% inferior. Por el contrario, Extremadura marcó su máximo desde 2020 con 2.114, el 5,4 % más.

La Rioja fue la comunidad con menos viviendas turísticas de España, un total de 1.332, el 2% menos que en la pasada estadística.

Para obtener la información, el INE emplea una técnica que permite mediante programas de software extraer datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España.