El precio de la vivienda bate récord en 2025 al subir un 7,5% y las compras crecen un 4,4%

El precio de la vivienda se incrementó un 7,5% en 2025 y batió los máximos que se registraban en 2007, en plena burbuja inmobiliaria, mientras que las compraventas crecieron un 4,4% y contabilizaron el segundo mejor dato de operaciones de la serie histórica, según los datos del Consejo General del Notariado, según informa EFE.

Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la compra de una vivienda subió un 13,7% al cierre de 2025, un contexto marcado por el déficit de producto disponible que arrastra España para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y más vulnerables.

El precio bate récords y supera los 1.900 euros/m2

En 2025, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 1.902 euros, el 7,5% más que en 2024, y superó el máximo histórico de 2007 (1.832 euros/m²). Según los notarios, esta dinámica alcista no muestra síntomas de ralentizarse.

Los precios mostraron durante el año un crecimiento sostenido durante todos los trimestres, con tasas interanuales que oscilaban entre el 6% y el 9%.

Por tipo de vivienda, el mayor incremento lo protagonizaron los pisos, con una subida del 10,1% hasta los 2.186 euros/m², superando igualmente los máximos de 2007.

Por su parte, el precio de las viviendas unifamiliares se situó en los 1.424 euros/m², el 3,8 % más, hasta niveles similares a los de la burbuja.

El pasado año, todas las comunidades autónomas registraron subidas de precios, que crecieron a doble dígito en Murcia (14,4%); Cantabria (14,4%); Comunidad de Madrid (13,3%) e Islas Canarias (12%). También se incrementaron con intensidad en Castilla-La Mancha (9,6 %); Comunidad Valenciana (9,4%); Extremadura (9,2%); Cataluña (9,1%) o Islas Baleares (8,9%).

Los importes más elevados se dieron en Baleares (4.061 euros/m2); Comunidad de Madrid (3.463 euros); País Vasco (2.995 euros); Cataluña (2.323 euros) e Islas Canarias (2.177 euros).

Las compras se desaceleran y las de chalets marcan máximos

En 2025, el número de compraventas aumentó un 4,4% anual hasta las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 de 2007. Sin embargo, los notarios subrayan que en los últimos meses las compraventas muestran signos de estancamiento con una ligera flexión a la baja.

A lo largo de 2025 mostraron una evolución desigual, ya que mientras que en el primer trimestre fue especialmente intenso en compraventas, en los dos siguientes se produjo una "notable" desaceleración hasta cerrar el año con tasas negativas los últimos tres meses del ejercicio.

Las compraventas de pisos aumentaron un 2,3% hasta las 567.564 unidades (por debajo de las cifras de 2007), mientras que las unifamiliares tuvieron una mayor subida (11,5%) hasta llegar a las 185.097 unidades y superar el máximo histórico de hace dieciocho años.

Las operaciones subieron en todas las comunidades salvo en Madrid (-4,7%), Canarias (-4,7%) y Baleares (-0,4%). Los mayores incrementos se dieron en Castilla y León (13,6%) y País Vasco (12%), Extremadura (9,9%) y Aragón (9,1%).

Según los notarios, la superficie media de la vivienda en España aumentó un 0,5% interanual en 2025 hasta los 112,7 m2.

La cuantía de las hipotecas crece casi un 12%

Los nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda aumentaron un 13,7% en 2025 con 389.090, mientras que su cuantía promedio se incrementó un 11,8% hasta los 173.989 euros.

Las hipotecas para adquirir una casa crecieron en todas las comunidades y las subidas más significativas se dieron en Extremadura (21,2 %); Asturias (18,7%); Castilla-La Mancha (18,7%); Aragón (18,7%); Cataluña (18,5%); Galicia (17,6%); Castilla y León (17,2%), Murcia (15,9%) y La Rioja (15,6%).