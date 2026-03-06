El precio de la vivienda subió de media un 12,7% en 2025, su mayor aumento desde 2007

El precio de la vivienda se encareció de media un 12,7% en el año 2025, la tasa más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). que recoge EFE.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano subió un 12,9% de media, mientras que la nueva lo hizo un 12,7% y, en ambos casos, se trata de los mayores aumentos en 18 años, cuando arranca la serie de esta estadística. Con estos datos, el precio de la vivienda encadena 12 años al alza.

Durante 2025, el precio de la vivienda ha ido mostrando ligeros incrementos conforme avanzaba el ejercicio, aunque el índice se ha ido estabilizando con una subida del entorno del 12%.

Así, en el primer trimestre de 2025 el precio de la vivienda se encareció un 12,2% interanual, en el segundo un 12,7%, en el tercero un 12,8% y en el cuarto un 12,9%.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en España para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Además del alza que recoge el INE, los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reflejan que el precio de la vivienda cerró 2025 con un incremento interanual del 13,1%, hasta los 2.230 euros/m2, el mayor importe de toda la serie histórica de su estadística de valor tasado, que arrancó en 1995.

Con estos datos del Ministerio, se superaron los valores durante el "boom" inmobiliario, situando la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad como la más cara, con más de 2.600 euros/m2.

Sube cerca del 13% en el último trimestre del año

En el cuarto trimestre de 2025 el precio de la vivienda aumentó un 12,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, su mayor aumento en casi 19 años (desde el primer trimestre de 2007).

De esta forma, acumula 43 trimestres al alza, según la estadística del INE, que tiene en cuenta alrededor del 95% de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre y extrae los datos de los registros administrativos.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano fue la que más subió entre octubre y diciembre, un 13,1% -lleva cinco meses creciendo a doble dígito-, mientras que la nueva lo hizo un 11,2%.

Aumentos a doble dígito en todas las comunidades

En el cuarto trimestre de 2025, los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas, en su totalidad con crecimientos de dos dígitos.

Las mayores alzas de precios se registraron en Castilla y León (15,3%), Aragón, Murcia y La Rioja (las tres con un 14,4%); Madrid (14,2%) y Galicia (14,1%).

Por su parte, los menores aumentos, superiores al 10% en todo caso, se dieron en Catalunya (10,9%), Canarias (11%) y Navarra (11,4%).

Si se compara con el trimestre anterior, el tercero, el precio de la vivienda subió un 1,8%, la menor tasa intertrimestral del conjunto de 2025.

Los precios de la vivienda nueva aumentaron un 2,2% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al tercero, mientras que los de la vivienda de segunda mano subieron un 1,8%.

Un mercado al límite

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) considera que el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha llegado a su límite y se requieren medidas urgentes para aumentar la oferta residencial, ya que la subida de precios no va a parar porque la población va a seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años y podemos acabar en un modelo de "infraviviendas".

Salario mínimo vs. coste de la vida: la vivienda en España subió más del doble que en la UE y los precios, un punto más Ver más

Desde Fotocasa coinciden en que el problema es la limitada oferta de viviendas disponibles en las zonas de mayor demanda. Estima que cada año se necesitan más de 200.000 unidades para satisfacer la creación de nuevos hogares.

El CEO y fundador de Urbanitae, Diego Bestard, subraya que no estamos ante una burbuja, ya que el sector no está sobreapalancado, el crédito es más prudente y se construye por debajo de la demanda. Por eso, aunque los precios no pueden subir eternamente, cree que no habrá un desplome, sino una fase con subidas más moderadas.

En Pisos.com ven difícil anticipar a corto plazo un cambio de tendencia en los precios ya que ni la demanda, oferta y condiciones financieras parece que vaya a experimentar variaciones significativas en próximos meses.