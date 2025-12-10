Crónica de un éxito anunciado: Getnet ya está entre las diez plataformas de pago más utilizadas del mundo

Imaginemos una secuencia de lo más común en nuestro mundo actual: siete personas terminan su cena en un restaurante, piden la cuenta y cada una quiere pagar por lo que ha consumido. Es más, algunas de ellas quieren dejar propina al camarero por el atento servicio y, claro, ninguna tiene dinero en metálico en su cartera. La solución a esta situación tan habitual en los tiempos que corren la aporta la nueva versión de la TPV Get Smart, que Getnet acaba de diseñar para transformar la experiencia de pago de pymes, pequeños comercios y autónomos.

Hitos como este han convertido a Getnet, la plataforma global de cobros de Banco Santander, en una de las más eficientes y utilizadas de todo el mundo. Según el último Nilson Report, el publicado este pasado mes de octubre, la entidad española se sitúa en el puesto número 8 del ranking mundial de transacciones, con más de 9.000 millones procesadas el pasado año 2024, por un valor de 220.000 millones de euros.

Getnet se ha colocado entre las fintech líderes a nivel global, con su papel absolutamente predominante tanto en América Latina como en España y Portugal. La plataforma de pagos de Banco Santander da servicio a más de 1,3 millones de clientes en países como Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay, además de los dos que conforman la península ibérica.

TPVs accesibles



Santander, a través de Getnet, también ha comenzado a desplegar en comercios de toda España sus nuevos terminales Android, que incorporan un innovador sistema de accesibilidad por voz diseñado para facilitar el pago a personas con discapacidad visual. El módulo, desarrollado conjuntamente con Redsys y certificado por la Royal National Institute of Blind People (RNIB) de Reino Unido, guía al usuario paso a paso durante el proceso de pago y le permite una experiencia de cliente segura, autónoma e inclusiva. El banco se sitúa así entre las primeras entidades en ofrecer soluciones de pago accesibles basadas en guía por voz y avanza en su compromiso con la Accesibilidad 360 y su objetivo de asegurar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder en igualdad de condiciones a sus productos y servicios.

Gracias a Getnet empresas de todo tipo pueden realizar el cobro de sus ventas, tanto a nivel presencial como a distancia, además de poder conectarlo con su propio sistema de e-Commerce y cualquier otra plataforma. Este sistema acepta todos los medios de pago: desde tarjetas de crédito y débito hasta relojes inteligentes, pasando por fórmulas de prepago de todas las marcas y bancos, billeteras virtuales o diferentes apps bancarias.

Como se citaba anteriormente, la nueva versión de la TPV Get Smart, con actualización automática, ha llegado para revolucionar por completo el sector del pequeño comercio. Se añade un diseño más intuitivo y funcionalidades absolutamente específicas para el terreno de la hostelería, la división de cuentas o las propinas con tarjeta, entre ellas. Además, la nueva Get Smart de Getnet destaca por el ticket digital, ejemplo práctico de implementación de uno de los ejes de Banco Santander, la sostenibilidad, al reducir el consumo de papel y redundar en la comodidad de los clientes. Se calcula que más de 150.000 negocios en toda España gozarán de las ventajas de la nueva aplicación de pago.

No solo los consumidores se verán favorecidos por estas ventajas, sino que también podrán ser aprovechadas por los pequeños empresarios, tanto los que poseen un negocio físico como los que venden online, que aún tienen hasta el próximo 31 de diciembre para conseguir una tarifa plana TPV sin coste durante los primeros meses.

La implantación masiva de Getnet en la vida cotidiana de los españoles no para de avanzar, ya que su imparable expansión no se limita al comercio tradicional, sino que también está presente en la digitalización de sectores como el transporte público o la distribución, que influyen directamente en la existencia habitual de las personas.

Sin ir más lejos, casi un millón de pasajeros se beneficia cada día de la implantación de la plataforma Getnet en la red que conforman los 2.000 autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid, gracias al pionero acuerdo firmado en su día por Banco Santander y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), que convierte a la entidad, a través de Getnet, en un socio tecnológico clave en la modernización del transporte público.

Pero es que hay más. En el ámbito de la distribución, Banco Santander se ha aliado con un líder del sector, Grupo Pascual, para modernizar a través de la digitalización de última generación su red de reparto. Gracias a la tecnología Tap on Phone, y con el apoyo logístico de la plataforma Mobentis, los repartidores de la potente compañía española pueden ahora utilizar sus propios móviles como terminales de pago (TPV), eliminando la anterior necesidad de hardware adicional, reduciendo errores y agilizando la gestión logística.

Este proyecto en concreto demuestra la capacidad de Getnet para integrar innovación, sostenibilidad y eficiencia operativa, varios de los principales ejes de funcionamiento de Banco Santander, en un solo producto, para ofrecer un servicio más eficaz a sectores con alta demanda de movilidad como el transporte y la distribución.

Todo lo anterior sirve de perfecto argumento para comprender por qué Getnet está entre las diez mayores plataformas de pago en todo el mundo y en un proceso de expansión imparable, construido desde una apuesta firme y decidida por el rendimiento y el crecimiento de sus clientes a través de la simplificación de la experiencia de pago para todos, desde los pequeños negocios hasta los grandes sectores comerciales.