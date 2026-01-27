Santander consolida la red de coworking más amplia de España con la inauguración de su Work Café número 100

De los 100 Work Café que el banco tiene en España, 35 están ubicados en núcleos urbanos y 65 en campus universitarios. La red de los Work Cafés urbanos en nuestro país suma 132 salas y 885 puestos de coworking, lo que convierte a estos espacios en la mayor red de cowork de España.

Con la digitalización avanzando a pasos agigantados y con las oficinas cada vez menos pobladas, desde Banco Santander optaron por redefinir la relación entre la entidad y sus clientes. Y así nació Work Café, un concepto de banca moderno, innovador y abierto a todos, sean clientes o no; en el que se integran servicios financieros, zonas de coworking con wifi ilimitado y salas de reuniones gratuitas, con espacios colaborativos, además de cafetería de especialidad, en un entorno diseñado para fomentar la interacción y la productividad.

El primero de estos espacios revolucionarios y disruptivos fue inaugurado en agosto de 2016 en Chile. Y, desde aquel momento, el fenómeno no ha parado de crecer.

En España, el primer Work Café llegó dos años después y se ubicó en la madrileña plaza de los Sagrados Corazones. Ahora, la iniciativa está de enhorabuena y de plena actualidad, porque el Work Café número 100 en nuestro país ya es una realidad, después de que haya sido inaugurado recientemente en el número 51 de la calle Cea Bermúdez, también en la capital de España.

El nuevo espacio cuenta con una superficie de 502,35 metros cuadrados en planta baja y dispone de 3 salas de reuniones, 18 puestos de coworking y una cafetería con baristas y café de especialidad elaborado con granos procedentes de cinco rincones diferentes del planeta. La oficina está atendida por un equipo de 12 personas: 10 gestores y 2 baristas. Todo el espacio ha sido diseñado para impulsar la productividad, facilitar reuniones, favorecer el intercambio de ideas y permitir que cualquier usuario pueda trabajar, conectarse a Internet, acceder a actividades formativas y eventos o realizar sus gestiones financieras habituales en un mismo entorno. Todo ello, con un horario ampliado e ininterrumpido de 8:30 a 19:00 horas.

El Work Café número 100 en España combina, como ya lo hacen el resto, tres mundos que conviven en completa armonía. En primer lugar, el financiero, ya que el espacio mantiene la estructura de una oficina convencional de Banco Santander en la que se pueden realizar todo tipo de gestiones. Por otra parte, es una ventana abierta de par en par al mundo empresarial, con zonas de coworking y salas de reuniones, donde cualquiera puede trabajar, conectarse y compartir sus proyectos con otras personas. Por último y no menos importante, se trata de una iniciativa social, que en numerosas ocasiones se ha convertido en epicentro del barrio como lugar ideal para la celebración de eventos, charlas, exposiciones y encuentros que, de alguna manera, sirven para impulsar el sentimiento de comunidad. Es, en suma, un nuevo modelo de relación que ofrece un servicio gratuito a miles de personas, quienes destacan el ambiente, el trato y la sensación de comunidad como los aspectos más valorados de este modelo.

En palabras de Alejandro Cecchi, director de Banca Minorista y Transformación en Santander España, “queremos que más personas, más profesionales y más empresas disfruten de espacios en los que puedan encontrar atención personalizada y colaboración y en los que puedan hacer comunidad. Estamos convencidos de que la mejor forma de crecer es estar más cerca”.

Con esta apertura, la factoría Work Café se consolida como la red de coworking más amplia de España con un total de 132 salas y de 885 puestos para trabajar. A lo largo y ancho del país, Banco Santander cuenta ya con un centenar de espacios, 35 de ellos ubicados en el centro de las ciudades y el resto situados en campus universitarios. Pero la experiencia también tiene categoría de internacional ya que existen 233 Work Cafés en funcionamiento en países como México, Brasil, Argentina, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos.

Con este nuevo Work Café, Banco Santander fortalece su estrategia de oficinas de nueva generación, consolidando un modelo que apuesta por la innovación, la digitalización y la proximidad, y que aspira a que las oficinas bancarias se conviertan en lugares para las oportunidades, el progreso y la conexión entre personas.

Además, y en paralelo al crecimiento de la red física de Work Café, Banco Santander también ha reforzado su propuesta con la apertura de un canal digital, workcafe.es, que funciona como un punto de encuentro para todos los usuarios. Esta plataforma, con un área pública y otra privada y personalizada, permite disponer al momento de toda la información de la red de Work Cafés, reservar salas o puestos de coworking y participar en algunas de las múltiples actividades que se organizan en estos espacios.