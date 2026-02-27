Al 40% de los hombres le resulta indiferente que otro de su familia consuma prostitución

Al 40% de los hombres les resultaría indiferente que otro hombre de su familia pagara por mantener relaciones sexuales, algo que el 71% de las mujeres vería con malos ojos, según un estudio publicado este viernes por el Ministerio de Igualdad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio se ha elaborado a partir de 10.019 entrevistas a población de 16 o más años para analizar las percepciones sociales sobre la pornografía y la prostitución, que para el 69% de los encuestados es "una forma de violencia contra las mujeres".

Sobre los motivos por los que algunos hombres pagan por tener relaciones sexuales, la mayoría de ellos opina que es para satisfacer sus necesidades sexuales (43%), para realizar prácticas o cumplir fantasías que otras mujeres no aceptan (32%), o porque no conocen mujeres que quieran mantener sexo con ellos (25%). Para las mujeres, la razón principal es realizar prácticas o cumplir fantasías (49,1%), seguido de satisfacer sus necesidades sexuales (32%) o para sentir que dominan la relación (26%).

Para siete de cada diez, las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen por necesidad económica, mientras que para el 40% lo hacen de manera forzada. Sobre cómo reducir la prostitución, casi la mitad de los encuestados apuestan por reforzar la educación en igualdad, sexualidad y derechos humanos desde la infancia.

Para el 40%, sería necesario ofrecer programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejar la prostitución, el 35% ve con buenos ojos castigar a quienes pagan y a quienes se lucran con la prostitución ajena —pero no a las mujeres prostituidas—, y el 32% legalizaría la prostitución como una actividad laboral más.

La encuesta también incluye varias preguntas sobre la pornografía, que para el 72% de los encuestados es también una forma de violencia contra las mujeres. En lo que respecta a su consumo, el 2,2% de los hombres lo hace diariamente y el 7,4% semanalmente. Por su parte, el porcentaje de mujeres que lo hace a diario es del 0,2%, elevándose hasta el 1,2% para quienes lo hacen semanalmente.

Asimismo, casi el 85% de ellas declara no haber consumido contenido pornográfico nunca, frente al 39% de los hombres. Para las mujeres, las razones principales por las que alguien consume pornografía son por curiosidad, influencia del grupo de amigos o aburrimiento. Para los hombres, las razones principales son entretenerse o evadirse, aburrimiento o soledad. Esto entronca con la percepción del porno, que para el 26% de los hombres es una forma de entretenimiento y para el 16,3% una manera saludable de explorar la propia sexualidad.

Del otro lado, solo el 16% de las mujeres lo considera una forma de entretenimiento y el 8,7% una forma saludable de explorar la propia sexualidad.

Siete de cada diez personas creen que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres Ver más

En consecuencia, seis de cada diez hombres descarta que se tenga que sancionar a quienes consumen estos contenidos, frente a la mitad de mujeres que opinan que sí.

Cuando se pregunta por el sentimiento que desataría conocer que una persona de su familia trabaja como actriz o actor porno, la mayoría de los encuestados de ambos géneros responden que sorpresa. Sin embargo, para las mujeres los siguientes sentimientos que aflorarían serían tristeza y decepción, mientras que los hombres se decantan por la indiferencia.

Sobre la difusión de imágenes sexuales falsas, de mujeres o niñas, creadas con inteligencia artificial y difundidas sin consentimiento, solo el 4,8% de los hombres ha sido víctima de estas prácticas o conoce a alguien de su entorno que lo haya sido. Para las mujeres, el porcentaje sube hasta el 7,5%.