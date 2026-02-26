Siete de cada diez personas creen que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres

Casi el 69% de la población identifica la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Así lo indica la encuesta impulsada por el Ministerio de Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las percepciones sociales en torno a la prostitución y la pornografía, presentada este jueves.

Si la mayoría de los encuestados cree que la prostitución es una expresión de violencia machista, el porcentaje se eleva al 75,1% cuando se trata de la población femenina. El 79,1% coincide, además, con que la prostitución pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen, y más del 75% cree que las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de explotación sexual.

En cuanto a la identificación de la prostitución como trabajo sexual, más de tres cuartas partes de la población considera que no se trata de un trabajo como otro cualquiera y el 79,8% rechaza la idea de que es una forma de ejercer la libertad sexual. Siete de cada diez entrevistados afirman que las mujeres en situación de prostitución lo hacen por necesidad económica.

El 63% de las personas encuestadas reconoce que tendría una opinión negativa si un hombre de su familia consumiera prostitución. Las mujeres expresan en mayor medida ese rechazo: así lo indica el 71,1%. Un porcentaje que escala hasta el 91,2% cuando se trata de la oposición a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales.

Educación, ayuda a las mujeres y multas para los puteros

La encuesta pregunta también por las medidas orientadas a la erradicación definitiva de la prostitución, un propósito que está en la agenda del Ministerio de Igualdad y del Gobierno. Casi la mitad de la población estima prioritario un refuerzo en la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. También es partidaria de que las instituciones tracen programas sociales y económicos dirigidos a las mujeres en contextos de prostitución.

Tres de cada diez encuestados son partidarios de castigar a los puteros y a quienes se lucran de la prostitución ajena, pero no a las mujeres prostituidas.

La pornografía y la violencia

El 71,6% de las personas que han participado en la encuesta cree que la pornografía fomenta la violencia contra las mujeres. Y un abrumador 93,3% coincide con la necesidad de limitar el acceso a los menores.

Siete de cada diez personas afirma que pagar por visualizar actos sexuales en plataformas digitales es, en realidad, una forma de prostitución. En esa línea, seis de cada diez personas saben que existen plataformas como OnlyFans o JustForFans, especialmente conocidas por hombres jóvenes. La mayoría cree que el motivo por el que algunas mujeres participan en estas plataformas es, una vez más, la necesidad económica.

El estudio ha sido realizado a partir de 10.019 entrevistas, entre personas residentes en territorio español y mayores de dieciséis años.