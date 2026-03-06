La brecha de género en los altos cargos del Estado baja 20 puntos en 6 años

La brecha de género entre los altos cargos de la Administración General del Estado se ha recortado 20 puntos en los últimos seis años, al pasar el peso de hombres y mujeres del 70% y 30% en 2019 a 60% y 40% en 2025, respectivamente, informa EFE.

Así lo ha explicado este viernes la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en la clausura del acto '8m: mujeres y responsabilidad pública', donde ha destacado que así se cumple lo establecido en la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

En un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública explica que los datos provienen de la Oficina de Conflicto de Intereses, que incluye en la estadística los niveles de ministra, secretarias de Estado, subsecretarias; secretarias generales, secretarias generales técnicas y directoras generales.

"Teniendo solo en cuenta la paridad en los cargos de ministros/as y secretarios/as de Estado, el avance es más notable, puesto que ya en 2019 las mujeres superaron a los hombres y desde entonces la paridad se ha mantenido muy estable", añade la nota.

Sánchez Naranjo ha asegurado que el progreso de las mujeres en la responsabilidad pública "no es una concesión" y ha añadido que "la promoción de la igualdad en la Administración es una garantía para fortalecer nuestra democracia".