La brecha salarial entre hombres y mujeres se reduce hasta su dato más bajo desde que hay registros

La brecha salarial entre hombres y mujeres es del 15,7%, el dato más bajo desde que hay registros, en 2013, pero la brecha de género es aún mucho más aguda en las pensiones ya que alcanza hasta el 30% por la desigualdad acumulada a lo largo de la vida.

"Años de precariedad, parcialidad y trabajo doméstico no reconocido", tal y como ha señalado Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, en la presentación de los datos del estudio 'La brecha retributiva entre mujeres y hombres: causas, evolución y consecuencias', elaborado por la Fundación Mujeres con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2023.

Una presentación, a la que ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha advertido de que, a pesar de estos datos, se ha producido un avance pues si echamos la vista atrás diez años, es decir en 2013, la brecha era del 23,99%.

Esta reducción invitaría a pensar que en veinte años habrá paridad salarial, pero Redondo piensa que ese decalaje de veinte años se puede reducir con políticas públicas, que "no dejen a nadie detrás" frente al "modelo hipercalista" como el de Estados Unidos, donde a "la diversidad y la agenda feminista no está encima de la mesa". Una conquista, que se tendrá que hacer, a su juicio, "a pesar de la ola reaccionaria que está invadiendo nuestro día".

La brecha ha disminuido, según señalan las gráficas del estudio. Es el valor más bajo de la serie, pero aún así las mujeres siguen cobrando 4.781 euros menos al año porque, según los datos del INE, la ganancia media anual de los hombres fue de 30.372 euros y la de las mujeres 25.591.

La reducción de la desigualdad retributiva es en todos los rangos de edad, pero con algunas particularidades: la más elevada, en el tramo de 55 a 59 años, con un 19,39%, y la más baja en el de 25 a 29 años, con un 6,91%. En ese último tramo, la desigualdad se acusa porque las mujeres escogen estudios de sectores menos valorados y remunerados, según ha precisado Julia Nogueira, técnica de la Fundación Mujeres. Entre los 25 y los 49 años, la brecha está vinculada con el ciclo vital de las mujeres en sí, es decir con las jornadas parciales y las excedencias, entre otras.

El estudio revela diferencias importantes en las retribuciones percibidas por mujeres y hombres en todas las variables analizadas, como estudios, nacionalidad, tipos de jornada, sector de actividad, ocupación, comunidad autónoma.

La vivienda dispara la brecha de género en la jubilación: supone hasta el 62% de la diferencia patrimonial Ver más

El motivo de las diferencias salariales entre mujeres y hombres hoy se encuentra en la segregación formativa y la posterior segregación horizontal y vertical, que las sitúan en profesiones que se encuentran en la parte más baja de las escalas retributivas y en muchos casos se vinculan con roles tradicionales.

Existe también una brecha de un 29,89% entre las personas con estudios primarios y Formación Profesional de Grado Superior. La que se da en la FP es por la infravaloración económica en el mercado de las profesiones más feminizadas, según las expertas. La brecha más reducida se da en los estudios universitarios, especialmente en las diplomaturas, con un 16,69%.

Por sectores, los administrativos y relacionados con servicios auxiliares, sanitarios y sociales tienen una brecha a destacar ya que alcanzan el 25% al menos, y es que todas la actividades más feminizadas son las que registran una mayor diferencia, excepto la educación y la administración pública.