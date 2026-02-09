Dimite un concejal del PP de Tudela (Valladolid) tras intentar agredir a su pareja con un arma

El concejal de Deportes del PP en el Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid), Óscar Fernández, ha dimitido y entregado su acta tras ser detenido este fin de semana por violencia doméstica, tras intentar agredir con un arma a su pareja, otro hombre, en su vivienda familiar, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno y del partido.

En la denuncia, la víctima detalló que su pareja, el concejal, le amenazó con un arma el pasado sábado por la tarde, tras lo que fue detenido por agentes de la Guardia Civil, sin que se tengan más datos sobre las posibles causas del suceso.

Vox exige carteras 'duras' en el Gobierno de Azcón y Feijóo reclama no "repetir los errores" de 2023 Ver más

Tras ser conducido al calabozo, el concejal pasó a disposición de la autoridad judicial el pasado domingo, y posteriormente fue puesto en libertad, han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación.