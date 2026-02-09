Vox exige carteras 'duras' en el Gobierno de Azcón y Feijóo reclama no "repetir los errores" de 2023

Primeros movimientos tras las elecciones en Aragón. Vox, que duplicó sus escaños respecto a las elecciones de 2023, reclama consejerías con "estructura y presupuestos para poder hacer políticas" y no sólo "para figurar", en palabras de su portavoz nacional, José Antonio Fúster. "Queremos tener responsabilidades con presupuestos muy claros para aplicar políticas", defendió en rueda de prensa este lunes. Fúster dejó en el aire la vicepresidencia, aunque admitió que sería lo ideal para "supervisar" el acuerdo.

Como ya ocurrió tras las elecciones en Extremadura, Fúster citó algunos ejemplos como las políticas medioambientales, las educativas y las migratorias, que en su día fueron calificadas como "ilegales" por los PP de Jorge Azcón. El presidente aragonés en funciones también ha abierto la puerta a integrar a Vox en su Ejecutivo, convencido de que esa es la manera de que la extrema derecha se desgaste. Sin embargo, hasta ahora el PP solo había ofrecido a los de Santiago Abascal carteras con poco peso y presupuesto en los diferentes gobiernos autonómicos. Tanto Aragón como Extremadura serán el laboratorio de esta nueva etapa.

Feijóo admite que el voto del enfado se va a Vox: "No somos el mejor desahogo"

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunió a la plana mayor de su partido en la sede nacional este lunes. Desde allí se dirigió a la formación de extrema derecha, aunque no citó a Abascal. El jefe de la oposición llamó a entenderse con los ultras y les exigió "responsabilidad". "Hacer las cosas diferente es no repetir los errores de 2023 y no bloquear una alternativa a los españoles", señaló, para a renglón seguido añadir que Vox no debe confundir "un buen resultado siendo terceros con ser primeros".

Así, pidió a los ultraderechistas no equivocarse ni de "adversarios" ni de "prioridades". "No pueden convertirse en un muro, porque no es lo que los españoles han votado, y porque yo no soy Sánchez", concluyó. Con todo, admitió que Vox está sabiendo capitalizar el voto del "enfado", a diferencia de lo que ocurre con el PP. "Quizá no somos el mejor desahogo inmediato para el enfado, pero sí somos los únicos que pueden y quieren repararlo", aseguró.

Justifica el retroceso del PP: "Partíamos de muy arriba"

Feijóo también ha aprovechado para justificar el mal resultado del PP en Aragón, que se deja dos escaños respecto a lo que obtuvo en 2023. "Partíamos de muy arriba", señaló el líder del PP, que añadió que se ha "consolidado el liderazgo" de Azcón y se ha "ampliado la distancia" con el PSOE. De esa manera, concluyó que el resultado de las elecciones del domingo supone una derrota del presidente del Gobierno. "¿Cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo? ¿Cuántas debacles más para que se vaya?", planteó.

"La gente ya no le soporta. Se lo estamos diciendo en las urnas", aseguró, en referencia al socialista. "Si él quiere seguir haciendo oídos sordos, simulando que libra 'La guerra de las galaxias' cuando lo suyo se parece más a 'Torrente, Presidente', allá él", prosiguió. El líder del PP se refirió a Sánchez como el "Galgo de Paiporta", uno de los insultos popularizados por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso después de que el presidente del Gobierno tuviera que ser evacuado tras su visita a Paiporta en noviembre de 2024.