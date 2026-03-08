La 'marea violeta' recorre las calles de las ciudades españolas por el 8M

Las manifestaciones por el Día de la Mujer recorren ya las calles de numerosas ciudades españoles, desde Madrid, a Barcelona, Sevilla o Bilbao, convocadas por el movimiento feminista en una jornada desapacible, con frío y lluvia, y con un llamamiento a la paz, según informa EFE.

Por quinto año consecutivo, habrá convocatorias divididas en varias ciudades por las discrepancias que persisten en el movimiento feminista, a cuenta de la abolición de la prostitución o por la ley trans, aunque todas las marchas mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista.

Este año, resuena en los manifiestos y las consignas un contexto internacional atravesado por guerras, desplazamientos forzosos y regímenes que oprimen los derechos de las mujeres.

Miles de participantes en las marchas se han congregado en el centro de Madrid, donde se han convocado dos manifestaciones, una de las cuales ha partido ya de Atocha hasta Sevilla, convocada por la Comisión 8M, con una pancarta con el lema "Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes", y en la que han coincidido numerosos representantes del Gobierno, así como las dirigentes de Podemos Irene Montero e Ione Belarra.

"Hoy también estamos movilizándonos en solidaridad con las mujeres iraníes. Nos proclamamos en defensa de la paz y de todas las mujeres del mundo. No hay democracia si no hay democracia feminista. Adelante, mucho optimismo y mucha paz en el mundo", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que participa en esta marcha de la Comisión 8M. Junto a ella, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha defendido el feminismo como el movimiento más transformador de nuestra sociedad.

"Estamos en un momento en el que se pone en cuestión por parte de la ultraderecha internacional, por parte de los tecnooligarcas y por parte de los chalaitos del mundo, la paz internacional y ahí también está el movimiento feminista". A su juicio, no hay división -en varias ciudades hay dos manifestaciones-, independientemente de las sensibilidades, porque existe un objetivo común: la igualdad, los derechos y la libertad de las mujeres.

El ministro de Transición Digital, Óscar López, ha subrayado en esta misma marcha que las "mujeres sufren en el ámbito digital la violencia lo que ante sufrieron en el espacio físico" y, por ello, el Gobierno estará a la cabeza en la regulación de las redes sociales.

"Las feministas salimos a la calle horrorizadas" por la situación en el mundo y "muy convencidas de que España, que es el país del 'no a la guerra', puede ser un refugio frente al horror de Trump", ha asegurado Irene Montero.

La otra manifestación, del Movimiento Feminista de Madrid, recorre desde Gran Vía hasta Plaza de España las calles del centro, con la proclama "Feminismo internacionalista": "¡Ni veladas! ¡Ni explotadas! ¡Ni prostituidas! Feminismo internacionalista: ninguna mujer queda atrás".

En Barcelona, la convocatoria organizada por la Asamblea 8-M ha congregado a miles de mujeres portando prendas, banderas y pañuelos de color morado -el emblema del feminismo- bajo el lema "Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista". La marcha ha partido pasadas las 11.40 horas de los Jardinets de Gràcia y prevé concluir en Arc de Triomf, donde se celebrará el acto final.

Esta marcha se considera la unitaria de la capital catalana, aunque la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, que integra a una veintena de entidades, también ha convocado su propia manifestación por el centro de la ciudad.

En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado a los jóvenes para que consideren que la igualdad "mola más" y "es más erótica" que la "imposición machista", que ha pedido combatir con una mirada feminista internacional, dirigida a territorios como Irán, Afganistán y Ucrania.