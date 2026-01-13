La Policía investiga como violencia machista la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz

Una mujer de 78 años ha fallecido en Badajoz después de recibir una paliza supuestamente por parte de su marido, en un caso que se investiga como posible violencia machista, según han confirmado a EFE fuentes de este cuerpo policial.

El fallecimiento habría sido consecuencia de las lesiones recibidas presuntamente por su pareja, un hombre de 81 años, que ya ha sido detenido por la Policía Nacional y que se encuentra en prisión provisional.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, la mujer falleció sobre las ocho de la tarde del lunes en el Hospital Universitario de Badajoz, donde había ingresado el pasado viernes después de recibir la paliza.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.