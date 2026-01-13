Transparencia total
La Policía investiga como violencia machista la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz

  • La mujer falleció en el hospital tras ingresar el viernes por lesiones provocadas por su marido, que ha sido detenido y está en prisión provisional
  • Si se confirma la naturaleza machista del caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a cuatro en lo que va de año
Manifestación contra la violencia machista.
Manifestación contra la violencia machista. EFE.

Una mujer de 78 años ha fallecido en Badajoz después de recibir una paliza supuestamente por parte de su marido, en un caso que se investiga como posible violencia machista, según han confirmado a EFE fuentes de este cuerpo policial.

El fallecimiento habría sido consecuencia de las lesiones recibidas presuntamente por su pareja, un hombre de 81 años, que ya ha sido detenido por la Policía Nacional y que se encuentra en prisión provisional.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, la mujer falleció sobre las ocho de la tarde del lunes en el Hospital Universitario de Badajoz, donde había ingresado el pasado viernes después de recibir la paliza.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

