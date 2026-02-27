Renuncia el gerente del CNIO, señalado por un presunto caso de acoso

El hasta ahora gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha renunciado a su cargo, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.

El patronato del CNIO, reunido este viernes en sesión extraordinaria, ha quedado informado de la renuncia de Bernabé. No obstante, este jueves ya el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anunció que pediría en este órgano la destitución del gerente.

Por decisión propia, esta corporación celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro, informa en un comunicado.

La solicitud de cese y la posterior renuncia se han producido tras la publicación de informaciones periodísticas. Según el ABC, el CNIO investiga la queja que Laura Muñoz presentó, cuando era secretaria general, en el área de Recursos Humanos contra el gerente, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual; Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada y de mensajes telefónicos más allá de cuestiones laborales. Con el tiempo, asegura, esto fue en aumento, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba, según el diario.

Este viernes y antes de conocerse públicamente detalles de la reunión del patronato, la ministra de Ciencia, Diana Morant, desde Alicante, ha afirmado que Bernabé tenía que "abandonar su puesto" a raíz de una conducta "reprobable" que ha conducido a un caso de presunto acoso.

Morant ha señalado que en este tipo de situaciones es "rotunda" y que los mensajes denunciados contra Bernabé "no caben en el ejercicio laboral entre un gerente y una subordinada". Según fuentes conocedoras del caso, la ministra se enteró del contenido de la denuncia por la información periodística, "nunca antes" había tenido acceso al mismo.

Menos de seis meses en el cargo

Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre. Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que incluyó la destitución de Arroyo, que aunque ya no era gerente todavía ostentaba un alto cargo en el área económica. Esta decisión se llevó a cabo tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura implicaba también el cese y posterior despido de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz (del círculo de Arroyo).

La decisión y el reajuste se produjeron a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del CNIO y a empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos, todo con la presunta protección del exgerente Arroyo.

Concentración en el CNIO

A última hora del jueves, jefes de grupo y de las unidades del CNIO mostraron en una carta abierta su apoyo al gerente y denunciaron una campaña de desprestigio "orquestada y dirigida" a minar su reputación. "Nuestro total respaldo" a la labor de Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO, escriben los científicos, que este viernes se han concentrado a las puertas del centro junto a otros trabajadores (en una pancarta se leía "-mafia +ciencia").

Para los firmantes, Bernabé fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia. Por ahora, han rubricado el escrito casi todos los jefes de grupo y de unidades —no Mariano Barbacid—, además de otros científicos y personal del CNIO, según fuentes del centro. El patronato también ha sido informado de este texto.

No es la primera crisis que vive la institución. Esta quiso empezar una nueva etapa el 29 de enero de 2025 después de que el patronato decidiera, ese mismo día y por unanimidad, cesar a su por entonces directora científica, María Blasco, y también al gerente Arroyo.

La determinación se tomó porque el "ambiente que se vivía en el centro no era compatible con la excelencia científica requerida". Se eligió a una nueva dirección científica, Raúl Rabadán, y a un nuevo gerente, que acaba de renunciar, que entre sus misiones tenía recabar toda la información sobre la situación del CNIO durante los últimos 18 años y "poner negro sobre blanco".