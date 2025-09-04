"¿Tú tienes huevos?": Paco León debate sobre qué es ser un hombre en la última campaña de Igualdad

¿Qué significa tener huevos?, ¿qué hay que hacer para tenerlos?, ¿hay una única manera de ser hombre? Estas son algunas de las preguntas que se hace el actor Paco León en la última campaña del Ministerio de Igualdad, dirigida a los varones, sobre todo a los más jóvenes, según informa EFE.

Una campaña que se titula "Por huevos" y que ha presentado este jueves en rueda de prensa la ministra Ana Redondo, quien ha destacado que los hombres son necesarios para poder avanzar en la transformación social de la igualdad.

La idea, ha explicado, es recurrir al humor para generar un debate sobre la identidad masculina, que durante mucho tiempo ha estado "incapacitada por roles de género" que dejan de lado la igualdad, el cuidado o la asunción de la sensibilidad. En el vídeo de la campaña, Paco León aparece en una cocina rodeado de gallinas y preparando tortilla al tiempo que se hace algunas preguntas mirando directamente a la cámara.

"Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra, ¿no? Seguramente, claro", dice. "Tener huevos te puede servir para muchas cosas: puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada o atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía lo denuncias", añade.

Otros mensajes que lanza son "tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca"; "llorar no te hace que tengas menos ni gritar hace que tengas más"; "si de verdad los tienes, no tienes que ir por ahí fardando de que los tienes" o "durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos, pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos".

Redondo ha señalado que el objetivo de la campaña es darle la vuelta a una expresión asociada históricamente con la fuerza, la violencia y la "testosterona rancia": "Resignificar el 'pormishuevismo' tiene su aquel", ha dicho.

La ministra ha defendido que la igualdad también es liberadora para los hombres: libera de la dominación, de los roles tradicionales, de la dominación y de la violencia.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ha destacado que la pregunta que subyace a la campaña es "qué es ser hombre en estos tiempos y si puede haber hombres distintos".

Guijarro ha aseverado que muchos hombres quieren tener otros valores alejados de la fuerza y del ser machos y ha mostrado la voluntad del ministerio de que esta campaña contribuye a repensar las masculinidades lejos del poder y el sometimiento, masculinidades más libres y diversas. "Necesitamos comprender que los hombres son diversos, como las mujeres, que no son un colectivo y necesitan otros modelos y referentes", ha apuntado.