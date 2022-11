Los medios que publicaron la filtración de WikiLeaks piden a EEUU acabar con la "persecución" a Assange

El 28 de noviembre de 2010 el portal fundado por Julian Assange hizo historia de la mano de cinco medios de comunicación: The New York Times, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel y El País, que de su mano sacaron a la luz revelaciones que todavía hoy siguen resonando. En España, El País fue el medio que dio voz a hallazgos que marcaron un antes y un después, y por eso este lunes el periódico ha querido recordarlo, junto a los otros cuatro medios, en una carta de apoyo al periodista.

La filtración de Wikileaks, bautizada como Cablegate, un conjunto de 251.000 documentos confidenciales del Departamento de Estados Unidos, recuerdan, "destapó casos de corrupción, escándalos diplomáticos y enredos de espionaje a nivel internacional". Según The News York Times, esos documentos contaban "la historia sin tapujos de cómo los gobiernos toman sus decisiones más importantes, las que tienen un coste más alto para el país en vidas y en dinero". Por eso las consecuencias para Assange fueron tan graves, señalan este lunes los cinco medios, que recuerdan que fue detenido en abril de 2019, fecha desde la que está "recluido en una prisión británica de alta seguridad utilizada normalmente para terroristas y miembros del cimen organizado". Ahora, Assange se enfrenta a una sentencia de hasta 175 años y la extradición a Estados Unidos.

"Nos unimos para expresar nuestra profunda preocupación por la persecución continuada a Julian Assange por obtener y publicar materiales clasificados", denuncian este lunes los cinco medios, que critican también que el Departamento de Justicia de Estados Unidos usó a la Ley de Espionaje de 1917, que no se había usado antes hacia un editor, para emprender las acciones contra Assange. La ley, recuerdan, estaba pensada para espías durante la Primera Guerra Mundial.

"Esta inculpación sienta un peligroso precedente y amenaza con socavar la Primera Enmienda de Estados Unidos y la libertad de prensa. Exigir responsabilidades a los gobiernos forma parte de la misión principal de la prensa libre en una democracia", continúan, añadiendo que "obtener y revelar información delicada es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas". "Si este trabajo se criminaliza, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan considerablemente", sentencian, instando al Gobierno de Estados Unidos de Joe Biden a terminar con la "persecución" a Assange. "Publicar no es un delito", insisten.

"Julian es un prisionero político"

La carta de apoyo llega tan solo tres días después de que el periodista recibiera el Premio especial Almudena Grandes a la defensa del derecho a la información Premios infoLibre celebrada el pasado viernes en el Ateneo de Madrid. Su pareja, Stella Assange, fue quien lo recibió. "Julian es un prisionero político. El derecho a la verdad es un derecho fundamental", proclamó visiblemente emocionada. "Estados Unidos ha convertido el periodismo en una actividad criminal”, subrayó sobre la obsesión de Washington de extraditar a su marido para ser juzgado allí. Celebró, en todo caso, que Julian Assange está "rodeado de amigos que no dejan de pelear por él hasta que no sea libre".

Sus palabras emocionaron al público y Stella Assange puso el broche alegando que Assange está “rodeado de amigos que no dejan de pelear por él hasta que no sea libre”. La gala también contó con la presencia de Baltasar Garzón, que forma parte de su equipo jurídico. Recibió el premio de manos de la directora de El País, Pepa Bueno, y de la hermana de Almudena Grandes, Mónica Grandes.

Además de Assange, los premiados por infoLibre fueron el profesor de Filosofía y miembro de la Real Academia Española Emilio Lledó (Premio infoLibre 2022), a la cantautora y compositora Rozalén (Premio a la Igualdad), a la actriz Maribel Verdú (Premio a la Cultura), al colectivo de Empleadas del Hogar (Premio al Compromiso social), y a nuestra socia Consuelo Peláez Sanmartín, por un artículo sobre la memoria democrática (Premio a los Librepensadores).