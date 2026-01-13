La oposición venezolana denuncia que solo se han liberado entre 56 y 76 presos

La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, confirmaban este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, cinco días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante de personas", informa EFE.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó este martes en X la excarcelación de la hispanovenezolana Sofía Sahagún, quien, indicó, estaba en camino a Madrid.

Recalcó que la ONG, dedicada a la defensa de presos políticos, solo ha verificado 56 excarcelaciones de su registro, que superaba los 800 detenidos hasta el pasado domingo. "El Gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa", señaló Romero en otra publicación en X.

Por su parte, la PUD actualizó su cifra de excarcelaciones confirmadas desde las 73 que difundió la noche del lunes, a 76 hasta las 11:20 hora local (15:20 GMT) de este martes, según informó en X.

"Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios", declaró la plataforma opositora. Las ONG locales y la dirigencia opositora se han encargado de registrar y verificar las excarcelaciones.

El pasado jueves, Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció las excarcelaciones pero no ofreció una cifra concreta. Este lunes en la mañana, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó sobre "116 nuevas excarcelaciones", aunque no detalló las identidades de los beneficiarios ni las condiciones de estas medidas.

Desde el jueves, familiares de presos políticos han pernoctado y realizado vigilias, para pedir información y la libertad plena de todos los presos políticos, en las afueras de varias cárceles, como El Helicoide (Caracas), Tocorón (en el estado Aragua), El Rodeo I (Miranda) y la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (Caracas).