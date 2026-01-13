Albares anuncia la liberación de otros tres presos españoles en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela, según recoge EFE. Estos nuevos liberados, que contaban con la doble nacionalidad hispano-venezolana, se suman a los cinco que ya pudieron salir de la prisión de Venezuela para volver a España el pasado viernes.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha indicado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar el lunes. También ha detallado las decisiones que han tomado. Uno de ellos "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona esta todavía barajando sus opciones y no sabe "si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".

Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones. Precisamente, 24 presos más fueron liberados en la madrugada del lunes por la administración venezolana, según informó la ONG Foro Penal.

El ministro también ha querido agradecer la labor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.