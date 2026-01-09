Llegan a Madrid los cinco presos españoles liberados en Venezuela

Los cinco presos españoles liberados en Venezuela han llegado este viernes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia), informa EFE.

José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel han llegado ya a la terminal 4, ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X.

"Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", ha destacado Albares.

Tras la captura el pasado sábado del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez ha autorizado la puesta en libertad de un "importante número de personas", entre venezolanos y extranjeros, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, entre ellos estos cinco españoles.

Tras el aterrizaje, fuentes de Barajas han confirmado que los liberados han salido por otra zona no habitual de la salida de pasajeros para reencontrarse con sus familiares.

En declaraciones a los medios, Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados sin Frontera y amigo de un familiar de Rocío San Miguel, ha explicado que a las pocas horas de salir de la prisión de El Helicoide en Caracas la hispanovenezolana fue llevada al avión para dirigirse a España.

Por ese motivo, ha añadido, ahora se encuentra "en un proceso de adaptación a la libertad" ya que estuvo presa durante 23 meses en los que fue sometida a "tratos degradantes e inhumanos".

"Hay que favorecer que su proceso de llegada esté marcado por la serenidad", ha dicho, motivo por el cual no ha podido atender a los medios de comunicación presentes en la terminal del aeropuerto.

Por su parte, Ilse Quijada, amiga de Rocío San Miguel, ha expresado su alegría por la llegada de los liberados y ha pedido que se siga luchando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

Ha dicho que la hispanovenezolana se encuentra bien "dentro de las circunstancias" tras meses de encarcelamiento y una operación de hombro a la que tuvo que ser sometida durante su encarcelamiento, que fue bajo "durísimas condiciones".

Contreras ha confirmado que Rocío San Miguel ha llegado a España junto a su hermano, que también estuvo encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro pero fue liberado hace meses bajo la obligación de presentarse a las autoridades venezolanas para declarar periódicamente.