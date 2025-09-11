El activista ultra Charlie Kirk, asesinado de un disparo durante un evento en una universidad de EEUU

El comentarista Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de EEUU, Donald Trump, fue asesinado este miércoles de un disparo durante un multitudinario evento en una universidad de Utah, causando una enorme conmoción entre las filas republicanas en un momento marcado por el aumento de la violencia política en el país, según informa EFE.

El activista conservador, de 31 años y una de las figuras más jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a unas 2.000 personas. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", informó Trump en la plataforma Truth Social, poco después de que hubiese sido trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, en el estado de Utah.

El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablara sobre la violencia armada en EEUU, fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, "un verdadero gran patriota estadounidense".

Aunque el centro académico informó que un sospechoso había sido arrestado, el periódico The New York Times detalló luego que la persona detenida no es el autor del disparo. Una portavoz de UVU, Ellen Treanor, indicó por su parte que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.

Según detalló posteriormente el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, el sospechoso detenido por el asesinato del activista fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial. Aseguró que "nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", al remarcar que la liberación del sospechoso no implica el cierre del caso.

Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio. Las autoridades no han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque, y mantienen abiertas varias líneas de investigación en coordinación con la policía local.

La Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, informó que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.

La Universidad de Utah Valley declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 horas en un evento al aire libre, durante el cual se escuchó un único disparo mientras Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira American Comeback Tour en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

Conmoción por su muerte entre aumento de la violencia política

Mientras continúa la investigación, las principales figuras políticas unieron fuerzas para lamentar el asesinato y condenar la violencia contra una de las figuras más influyentes del país. Tanto su aliado Trump como el vicepresidente J.D Vance, pidieron orar por Kirk. "Dale, Señor, el descanso eterno", tuiteó el segundo al mando de EEUU una vez confirmado su fallecimiento.

"El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible. En Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas", indicó el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

"Charlie era un amigo cercano y confidente. Muchos lo extrañarán profundamente. Todo líder político debe condenar esta violencia enérgica y rotundamente. Nuestras oraciones están con su esposa y sus hijos pequeños. Que descanse en paz", escribió por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Si bien por el momento se desconoce el motivo del tiroteo, el asesinato de Kirk ocurre en un momento en el que la violencia política ha ido en aumento en EEUU en el último año.

El presidente estadounidense fue víctima de al menos dos atentados fallidos el año pasado durante su campaña electoral para poder retornar a la Casa Blanca. El más impactante fue el de julio de 2024 en el que resultó herido de un disparo en la oreja durante un mitin en Butler (Pensilvania).

A su vez, el pasado junio, la congresista estatal demócrata de Minesota Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados a tiros en su casa en lo que las autoridades tildaron de un "un asesinato por motivos políticos".

En ese mismo incidente, el senador demócrata John Hoffman y su mujer, también de Minesota, resultaron heridos de múltiples disparos en otro ataque cometido por la misma persona.

Prestó su apoyo a Trump

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, Kirk, que estaba casado y era padre de dos hijos, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista, que residía en el estado de Arizona, en el suroeste de EEUU, solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente. Su evento en Utah formaba parte de su primera parada por una gira planificada por varias universidades del país para movilizar a la juventud.