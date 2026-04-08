La Casa Blanca acusa a Irán de presentar un nuevo plan de paz "condensado"

La Casa Blanca aseguró este miércoles que Irán ha planteado a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz "condensado" que es distinto al de 10 puntos que Teherán propuso a principios de esta semana, informa EFE. "Inicialmente, los iraníes presentaron un plan de 10 puntos que resultaba fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue completamente descartado.

Fue, literalmente, arrojado a la basura por el presidente (Donald) Trump y su equipo negociador", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, con respecto a la propuesta que la república islámica puso sobre la mesa el lunes. "Posteriormente, presentaron al presidente y a su equipo un plan más razonable, totalmente diferente y condensado. El presidente Trump y su equipo determinaron que este nuevo plan modificado constituía una base viable sobre la cual negociar y alinear las posturas con nuestra propia propuesta de 15 puntos", añadió Leavitt, que no detalló el contenido de esa nueva propuesta.

Desde que Washington y Teherán anunciaran el martes un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del Estrecho de Ormuz ha habido confusión acerca de la base con la cual ambas partes van a encarar las negociaciones que arrancarán a final de semana en Pakistán. "Las líneas rojas del presidente, a saber, el fin del enriquecimiento de uranio por parte de Irán dentro de su propio territorio, no han cambiado, y la idea de que el presidente Trump pudiera aceptar alguna vez una 'lista de deseos' iraní como base para un acuerdo es completamente ridícula", puntualizó la portavoz.

La contraoferta que presentó Teherán el lunes constaba de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades contra Irán y sus aliados en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz —que Irán ha mantenido parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra— o el levantamiento de todas las sanciones internacionales. También la retirada de los miles de efectivos enviados por Washington a Oriente Medio para una posible intervención terrestre.

Precisamente, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, dijo este miércoles que se mantendrá esa presencia militar en la región de cara asegurar que Irán cumple con el alto el fuego temporal alcanzado el martes.

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Además, añade que son "falsas" las informaciones de que Irán interrumpió nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, reabierto como parte del alto el fuego pactado la víspera entre Washington y Teherán, y afirmó que, por el contrario, han visto "un aumento en el tráfico" por el paso marítimo. "El presidente (Donald Trump) fue informado de esos reportes. Eso es completamente inaceptable. Y, una vez más, este es un caso en el que lo que dicen públicamente es distinto de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un repunte en el tráfico en el estrecho", dijo Leavitt.

Leavitt reiteró "la expectativa y la exigencia" de Trump, "de que el estrecho de Ormuz sea reabierto de manera rápida y segura". "Se le ha transmitido (a Trump) en privado que eso es lo que está ocurriendo, y que estos reportes públicos son falsos", aseguró la secretaria de prensa del republicano, quien agregó que el tráfico en el estrecho es algo que monitorean "minuto a minuto, hora tras hora" desde la Casa Blanca.

Irán y Estados Unidos acordaron el martes una tregua de dos semanas condicionada a la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz. Este periodo servirá para negociar el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero y ha dejado miles de muertos en Irán, entre ellos mujeres y niños, y trece militares estadounidenses fallecidos.

Teherán anunció este miércoles que ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por la vía marítima de crudo y mercancías, reanudada tras el pacto dela noche del martes, como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó este miércoles en territorio libanés.

Trump discutirá con Rutte una posible salida de la OTAN

Por su parte, la Casa Blanca informó que Trump discutirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la posible retirada del país de la Alianza Atlántica en la reunión que ambos mantendrán en unas horas en el Despacho Oval.

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La retirada de Estados Unidos de la OTAN "es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas" con Rutte, explicó la portavoz presidencial ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal. Añadió que "tal vez tengan la oportunidad de escuchar directamente al presidente tras esa reunión, esta misma tarde".

La visita del secretario general de la OTAN a Washington, que ya estaba prevista desde hace tiempo, llega en un momento de máxima tensión entre Trump y los países miembros, ya que el líder republicano no ha escatimado críticas en público a los aliados por no participar activamente en una operación para reabrir el Estrecho de Ormuz. Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los integrantes de la OTAN, a considerar a la alianza como un "tigre de papel" y a amagar en varias ocasiones, en las últimas semanas, con la salida de Estados Unidos. Por tanto, la expectación ante la reunión de este miércoles con Rutte en el Despacho Oval es máxima.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Leavitt insistió en la posición oficial de la Casa Blanca: "Tengo una cita textual del presidente de Estados Unidos sobre la OTAN, y la compartiré con todos ustedes: 'Fueron puestos a prueba y fracasaron'." "Y añadiría que resulta bastante lamentable que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas, cuando es precisamente el pueblo estadounidense el que ha estado financiando su defensa", recalcó.