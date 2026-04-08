EEUU mantendrá tropas en Oriente Medio para asegurarse de que Irán cumpla con el alto el fuego

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, dijo este miércoles que su país mantendrá su presencia militar en Oriente Medio para asegurarse de que Irán cumpla con el cese el fuego temporal alcanzado la noche de este martes, y advirtió de que aunque están preparados para actuar espera que la tregua se sostenga. "Nos mantendremos en la zona. No nos iremos a ninguna parte. Nos aseguraremos de que Irán cumpla con este alto el fuego y, en última instancia, se siente a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Según el secretario, Teherán debería "encontrar la manera de enviar una paloma mensajera" a sus tropas en zonas remotas para que estas sepan "que no deben disparar ni seguir lanzando ataques o misiles unilaterales", algo que insistió, sería "sumamente imprudente". "Los cese el fuego a veces tardan en hacerse efectivos. Estamos vigilando la situación y preparados si es necesario, pero esperamos y confiamos en que se mantenga", afirmó.

Irán y Estados Unidos acordaron la noche de este martes una pausa de dos semanas en las hostilidades, periodo en el que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero. Según Hegseth, Irán "suplicó por este alto el fuego, y todos lo sabemos". La base de la negociación será un plan de diez puntos presentado por Teherán la madrugada de este miércoles para poner fin a 40 días de guerra.

La propuesta iraní, que servirá de hoja de ruta para la cita del viernes, incluye el levantamiento de las sanciones internacionales y la retirada de las tropas estadounidenses de la región a cambio de un compromiso iraní de no fabricar armas nucleares y garantizar el paso seguro por el Estrecho de Ormuz, vías estratégica de crudo. No está claro cómo afectará la presencia de los miles de efectivos y equipamiento militar que Washington envió a Oriente Medio a la marcha de las conversaciones, previstas para el próximo viernes en Islamabad con la participación del Gobierno de Pakistán.

El secretario de Guerra clamó este miércoles una "victoria contundente" sobre Irán, que según aseguró, "ya no puede fabricar misiles, cohetes, ni vehículos aéreos no tripulados. Sus fábricas han sido arrasadas hasta los cimientos, sufriendo un revés de proporciones históricas. Lo poco que les queda, enterrado en búnkeres, es todo lo que tendrán", agregó. "Nuestras tropas están preparadas para defenderse, preparadas para pasar a la ofensiva y preparadas para reanudar las operaciones con un preaviso mínimo, empleando cualquier paquete de objetivos que resulte necesario para garantizar que Irán cumpla con lo acordado", insistió el estadounidense.

Además, añadió que "la operación 'Furia Épica' fue una victoria histórica y abrumadora en el campo de batalla, una victoria militar con mayúsculas, bajo cualquier parámetro. 'Furia Épica' diezmó al ejército de Irán y lo dejó inoperativo para el combate durante los años venideros". Según el secretario de Guerra, la Armada iraní "yace en el fondo del mar" e Irán "carece por completo de un sistema integral de defensa antiaérea".

Sobre el acuerdo de alto el fuego y las próximas negociaciones entre ambas naciones, dijo que el nuevo Gobierno de Teherán "comprendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les aguardaba".

El tráfico en Ormuz se reanuda con cautela

Tras registrar unas caídas drásticas del tráfico de embarcaciones de hasta el 97% tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, el movimiento en el Estrecho de Ormuz comenzó a reanudarse con cautela este miércoles. "Se observan los primeros indicios de actividad marítima en el Estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para facilitar las negociaciones", dijo en un comunicado publicado este miércoles la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

Según los datos de la empresa, "cientos de buques" se encuentran en las aguas del golfo Pérsico, entre ellos 426 petroleros, 36 de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y otros 19 de gas natural licuado (GNL), de los cuales muchos "quedaron prácticamente varados" durante la interrupción de en Ormuz iniciada el 28 de febrero.

De acuerdo con la plataforma Hormuz Strait Monitor, un total de 10 embarcaciones han transitado por esta estratégica vía en las últimas 24 horas, mientras que 7 lo están haciendo a lo largo de este miércoles.

Irán derriba un dron y advierte de una respuesta “contundente” a violaciones de la tregua

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En Irán, la Guardia Revolucionaria anunció que ha derribado un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, en el sur del país, lo que denunció como una violación del alto el fuego acordado, y advirtió de una respuesta contundente ante nuevos incumplimientos de la tregua. “Un dron avanzado Hermes 900 fue detectado, interceptado y destruido en el cielo de Lar, en la provincia de Fars, mediante el fuego de un moderno sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria”, informó el cuerpo militar de élite, según la agencia Tasnim.

La Guardia subrayó que la incursión de cualquier aeronave “enemiga” —en referencia a Estados Unidos e Israel— en el espacio aéreo del país, incluso sin ejecutar operaciones ofensivas, constituye una violación del alto el fuego y “recibirá una respuesta firme y contundente”.

Horas después del alto el fuego, Irán denunció además un ataque contra la refinería de petróleo de la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico.