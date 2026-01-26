La Casa Blanca evita disculparse por llamar "asesino" y "terrorista" al hombre tiroteado por el ICE

La Casa Blanca evitó este lunes disculparse por las afirmaciones realizadas por miembros del Gobierno de Donald Trump sobre el hombre que murió por disparos de agentes federales el sábado en Mineápolis, que lo acusaron de "asesino" o de ser un "terrorista doméstico" poco después del suceso, informa EFE.

Al ser preguntada por qué distintos miembros de la Administración optaron por llegar a determinadas conclusiones cuando no se sabía mucho sobre el incidente, la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, se escudó en que la situación está cambiando de manera muy rápido.

"Esta ha sido una situación muy cambiante y que se ha desarrollado rápidamente durante todo el fin de semana. En cuanto al presidente Trump, en cuyo nombre hablo, ha dicho que quiere que la investigación continúe y que los hechos hablen por sí solos", respondió la portavoz.

"Un asesino trató de asesinar a agentes federales" escribió en X el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, poco después de que varios oficiales del inmigración tirotearan a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en Mineápolis, en el transcurso de un operativo para arrestar migrantes.

En su primera intervención tras el suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti trató atacar a los agentes y blandir su arma con "intención de hacer daño" y de llevar a cabo actos de "terrorismo doméstico".

Múltiples vídeos del tiroteo contradicen lo dicho por Noem o Miller, ya que muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres de los empujones y del gas pimienta de los agentes, que se echan encima suyo y le requisan su arma para, a continuación, dispararle varias veces por la espalda cuando yace en el suelo.

Al ser preguntada sobre si alguien en la Administración tiene previsto disculparse con la familia del enfermero fallecido por esos comentarios, Leavitt se limitó a decir que "el incidente sigue bajo investigación" y que nadie en la Casa Blanca, "incluido el presidente de Estados Unidos, quiere ver a estadounidenses heridos o muertos".

La muerte de Pretti supone el segundo suceso de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, falleció a causa de los disparos de un funcionario de inmigración.

Las redadas a gran escala contra migrantes en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales supuestamente malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.