Un nuevo asesinato en Minesota por parte de agentes federales pone en el foco las mentiras de Trump

Cientos de personas ignoraron las temperaturas bajo cero este sábado en la ciudad estadounidense de Mineápolis, en el estado de Minesota, para honrar la memoria de Alex Pretti, el hombre que falleció por los disparos de agentes federales en el marco de los operativos a gran escala ordenados por el Gobierno del presidente Donald Trump para arrestar migrantes en esta urbe.

En un principio, la Administración Trump aseguró que este hombre iba armado, justificando así su asesinato. "Los agentes intentaron desarmar al sospechoso", pero este "se resistió violentamente", asegura un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, órgano responsable del aumento de agentes federales en Minesota. "Temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros, el agente realizó disparos defensivos", asegura este comunicado.

Pero unos vídeos posteriores demostraron que Pretti no iba armado y solo trató de proteger a dos personas de los envites de los funcionarios.

En un primer video se ve a la víctima, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, encarándose con agentes en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono, aunque el hombre retrocede al ser empujado por uno de los oficiales.

En otro, se le ve -siempre grabando con el teléfono en la mano derecha- indicando a un conductor que proceda a circular, mientras otros dos ciudadanos se encaran con agentes de inmigración y tocan el silbato, algo que se ha vuelto común en la ciudad para alertar a los vecinos sobre las redadas contra migrantes a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona de los empellones.

En ese momento el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo. Es entonces cuando varios agentes rodean al Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.

Tim Walz, gobernador de Minesota, aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido. Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un creador de contenido en redes sociales conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

Segundo asesinato en apenas 20 días

Este asesinato supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Hace unas semanas, el pasado 7 de enero, una mujer fue asesinada tras ser disparada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota, en una manifestación por las crecientes redadas racistas en ese estado.

En este asesinato también hubo vídeos que desmintieron la versión de la Administración Trump. En esta ocasión habían acusado a la víctima de haber cometido "un acto de terrorismo interno".

Alex Pretti, el enfermero asesinado los ICE

El hombre que murió a causa de los disparos de agentes federales es Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos de esta ciudad del estado de Minesota, según han contado familiares y conocidos a medios locales.

Pretti, nacido en el estado de Illinois, estudió enfermería en la Universidad de Minnesota y logró su título para practicar enfermería en 2021.

La familia de Pretti ha confirmado a medios que el hombre ya había participado en otras protestas similares. La Organización de Enfermeros Titulados de Minesota confirmó a su vez la muerte de Pretti publicando un comunicado en el que lamentó la tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros en el estado está de luto por el suceso.