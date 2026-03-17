Cuba, en apagón nacional: entre la crisis extrema y el agotamiento en una isla a oscuras

La Habana era este martes de todo, menos maravillosa. Sus ciudadanos, sentados en las orillas de las aceras y visiblemente agotados tras casi 24 horas sin energía eléctrica, califican la situación de la isla de “crítica” y una realidad “extrema”. “Crítico. Demasiado crítico es lo que estamos viviendo. La realidad es tan crítica que ya no se puede más y por eso suceden las cosas que nunca habíamos pasado como las protestas, la gente tirándose para la calle, la escasez de alimentos”, dijo a EFE Carmen de La Caridad Valdés Leyva, vecina del municipio Centro Habana.

La nación caribeña permanecía mayormente sin electricidad en la mañana de este martes después del sexto apagón nacional en menos de año y medio. Según datos oficiales, la Habana, una de las ciudades donde más rápido se está recuperando el servicio, tenía a mediodía un 45% de sus clientes con suministro, según informaciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 y tras el bloqueo petrolero que EEUU inició en enero vive una paralización casi total de la economía y el aumento del descontento social.

En los últimos días han tenido lugar varias protestas, las más relevantes en La Habana y Morón, la última de las cuales acabó de forma violenta y con cinco detenciones. “No pensamos vivir esto y ya se está haciendo una realidad bastante fea (...) Si nos tiramos (para la calle) nos reprimen. Está la violencia y una que es madre trata de velar y 'aguantar' a los hijos para que no lo hagan. Pero llega el momento que ya no se puede más”, detalló Valdés Leyva.

En Cuba la situación energética era ya crítica antes de este nuevo apagón nacional. Solo en La Habana los cortes eléctricos llegaban a 15 horas diarias de manera continua y en las provincias lo hacían por periodos de hasta dos días.

Tras el último apagón masivo, las escuelas de la capital estuvieron operativas este martes sólo por la mañana; mientras el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informaba en redes sociales que se lograba restablecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con lentitud. “Desde ayer (este lunes) sin corriente. Sin luz, sin agua. Al no tener corriente, no funciona nada. Y cuando la pongan (energía eléctrica) será por circuito (...) Entonces quita por aquí, pon por allá y son parches y parches”, comentó molesto a EFE Juan Ochoa Martínez, un transeúnte de La Habana.

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio Ver más

La isla sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, por “una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, informó el Minem en redes sociales, y hasta la fecha no han detallado la causa. “Aquí todos los días se va la luz. Y desde ayer (este lunes) llevamos 25 horas sin corriente. Estamos con velas para alumbrarnos (...) La comida se echa a perder y tenemos que tener los refrigeradores vacíos”, contó perturbada a EFE Ana Margarita Peña Torres, vecina de la barriada de San Leopoldo en la capital cubana.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EEUU. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.