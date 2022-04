Directo | Zelenski asegura que Rusia quiere "acabar con toda la vida" en el Donbás

14:36 h

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este sábado que la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no comunicó la agenda de su visita a la región de este viernes cuando "el respeto institucional es lo mínimo". En declaraciones a los medios en Proaza, Barbón ha indicado que desconoce la agenda que Ayuso tenía en Asturias porque no lo ha comunicado. "Yo cada vez que voy a otra comunidad autónoma, bien sea a un acto institucional o incluso del partido, lo que hago por cortesía institucional es avisar. El respeto institucional es lo mínimo", ha indicado.

Por otro lado, en relación con la llamada de Ayuso a los asturianos de que "del socialismo se sale", Barbón ha llamado al PP a reflexionar el motivo de por qué la derecha solo ha ganado en dos ocasiones las elecciones en toda la historia de la autonomía. "Nos gusta tener autonomía y no admitimos lecciones, los asturianos no admiten que nadie de fuera le diga lo que tienen que hacer o lo que tienen que votar", ha recordado, para añadir que "no vamos a permitir faltas de respeto".

Así, ha señalado que "lo único" que le puede decir a Ayuso es que "espero que haya disfrutado de un ambiente sano y saludable, que vea lo que significa el Paraíso Natural".