El FBI publica imágenes del asesino de Charlie Kirk y ha identificado el rifle que posiblemente usó

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha publicado este jueves dos imágenes del sospechoso de haber asesinado en la víspera en un campus de Utah al activista conservador Charlie Kirk en las que se aprecia a un varón blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un vídeo tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah. La sudadera que viste el hombre parece llevar impresa la imagen de una bandera estadounidense con un águila calva superpuesta.

Tras la publicación de la imagen, el FBI ha anunciado que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar al activista. "El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 de dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah", escribió la agencia en su cuenta oficial en X.

En horas previas, las autoridades que investigan el asesinato informaran de que tienen "buenas imágenes" del autor del disparo, del que sospechaban que podría tener "edad universitaria", y anunciaran que han encontrado el fusil que usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente, Donald Trump.

"Contamos con buenas imágenes en video de esta persona", explicó hoy en rueda de prensa el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, que aseguró que de momento no está prevista su publicación.

"Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo", explicaba Mason, que añadió que confía en las capacidades del equipo conjunto que investiga el asesinato, formado por su departamento y el FBI.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de EEUU, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

Por su parte, el agente especial del FBI Robert Bowles explicó en la rueda de prensa que el autor de los disparos "parece tener edad universitaria" y que "se integraba bien en una institución universitaria".

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia", anunció a su vez Bowles.

El activista ultra Charlie Kirk, asesinado de un disparo durante un evento en una universidad de EEUU Ver más

Dijo que el arma "se recuperó en una zona boscosa" a donde huyó el tirador y que un laboratorio del FBI la está analizando ahora. También que los investigadores están analizando huellas del calzado y de la palma de la mano.

Los investigadores también explicaron en la rueda de prensa celebrada en Orem que el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Un vídeo compartido en redes sociales tomado desde detrás del escenario en el que estaba hablando Kirk cuando fue abatido muestra una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después del disparo.