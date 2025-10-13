Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel llegan a su destino en Ramala

Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás en Gaza llegaron sobre las 12.50 hora local (9.50 GMT) a la plaza de Ramala donde decenas de familiares y amigos les esperaban.

En dicha plaza, frente al Palacio de Cultura de la capital de Cisjordania ocupada, se han vivido escenas de alegría ante la bajada de los expresos de los dos autobuses de la Cruz Roja que los transportaron desde la prisión israelí de Ofer, situada a unos pocos kilómetros de allí.

Los palestinos liberados portaban pañuelos palestinos y algunos aparecieron haciendo el signo de la victoria con las manos, antes de abrazar a sus seres queridos. Miembros de la Media Luna Roja les asistieron a su salida de los vehículos.

La salida de los autobuses de la cárcel se produjo coincidiendo con la noticia de que los últimos rehenes de Hamás cautivos en Gaza ya estaban en territorio israelí.

Y su llegada a la plaza de Ramala, justo antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzara a dar, con dos horas de retraso, su discurso ante la Knéset (parlamento) de Israel, donde se encuentra de visita antes de viajar a Egipto para la Cumbre de Paz de Gaza.

Hamás entregó este lunes a la Cruz Roja, en dos tandas, a los 20 rehenes que permanecían cautivos en Gaza desde hacía dos años, y ahora se abre la etapa en que deberá entregar los restos de los 48 rehenes muertos, aunque se espera que varios de ellos no lo sean aún

A cambio de los rehenes, Israel liberará este lunes a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados, anunciaron las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

"250 prisioneros (con cadena perpetua) serán liberados como parte del acuerdo hoy, lunes, incluyendo 154 deportados y 96 no deportados, entre los que hay ocho para Gaza y 88 que serán liberados en Cisjordania y Jerusalén", anunciaron la Autoridad de Prisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos, las asociaciones vinculadas a la ANP, que gobierna en reductos de Cisjordania ocupada gobierna en reductos de Cisjordania ocupada.

La Asra ("Prisioneros" en árabe) la asociación vinculada a Hamás, recogió además que 1.718 presos de Gaza serán puestos en libertad en la Franja.

En el caso de los más de 1.700 que serán liberados en Gaza, el grupo incluye personas detenidas en el enclave en los últimos dos años, muchos de ellos sin cargos bajo el sistema de "detención administrativa" durante las operaciones del Ejército israelí en la Franja.

"Estamos felices", familias palestinas celebran la liberación de sus seres queridos

Decenas de familias palestinas aguardan en estos momentos, frente al Palacio de Cultura en Ramala, la liberación de sus seres queridos de cárceles israelíes, en el marco del acuerdo de alto el fuego y tras la liberación de 20 rehenes israelíes vivos de la Franja de Gaza, según informa EFE.

"Estamos muy felices, gracias a Dios. Siempre he querido que salgan los prisioneros que tienen condenas de muchos años, condenados a cadenas perpetuas, que no han visto la luz, que no han visto el sol", dice a EFE la madre del prisionero Musab Khawazeh, condenado a 30 años de cárcel y originario de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada y punto caliente de la resistencia palestina.

Como ella, son decenas las familias -procedentes de Tubas, Nablus y otras urbes de Cisjordania ocupada- que aguardan durante horas la llegada de los suyos, que serán transportados desde la cárcel de Ofer en vehículos del Comité de la Cruz Roja.

Según confirmó a EFE una fuente de la municipalidad de Ramala, un total de 95 palestinos serán liberados en este punto, mientras que más de 1.700 lo harán en Gaza, donde fueron detenidos -muchos sin cargos ni juicio, en lo que se conoce como "detención administrativa"- durante la ofensiva bélica.

Un fuerte dispositivo policial de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna reductos de Cisjordania a causa de la ocupación israelí, espera también la llegada de los presos, en un ambiente alegre pero tenso, ya que Israel prohíbe a los palestinos realizar cualquier celebración o mostrar signos de alegría.

"Los servicios de inteligencia de Israel se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que mi hermano, si Dios quiere, va a regresar a casa. Nos dijeron que está prohibido hacer celebraciones, según la ley. Así que seguimos las reglas, no hay problema", dice a EFE Riad Imran, de Hebrón, cuyo hermano fue condenado a 24 años de prisión.

Poco después de hablar con él, la Cruz Roja aseguró haber recibido de Hamás otros 13 rehenes dentro de Gaza, completando una vez lleguen a Israel la entrega de los 20 cautivos vivos y acortando el tiempo hasta que los presos palestinos sean liberados.

"Estamos felices por que haya acabado la guerra (esto) traerá paz para el pueblo palestino y el pueblo israelí. Al final, somos un solo pueblo en una misma tierra, no tiene sentido que haya conflicto entre nosotros", dice Riad.