Francia pide un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia y asegura que está dispuesta a participar

Francia ha solicitado un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia, al que está dispuesta a contribuir, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiese la víspera en sus ansias de anexionarse la isla ártica por su valor estratégico en el contexto de la defensa global, según informa EFE. "Francia solicita un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir", manifestaron este miércoles fuentes del Palacio del Elíseo.

Ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, enviaron pequeños contingentes militares la semana pasada a Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, para un ejercicio liderado por ese país de la Unión Europea y organizado con aliados de la OTAN, pero sin el mando de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos.

Esa iniciativa provocó que Trump, cuya presencia hoy en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) es esperada con gran expectación, anunciase la imposición de nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de hacerse con Groenlandia por su riqueza en minerales raros y su valor estratégico frente a China y Rusia.

La propuesta de un ejercicio militar conjunto en el marco de la OTAN permitiría a Estados Unidos participar junto a sus aliados de la Alianza Atlántica, entre los que se incluyen la mayoría de los miembros de la Unión Europea.

En una entrevista con la televisión conservadora NewsNation, Trump mantuvo este martes que la ubicación de Groenlandia es clave ante posibles amenazas militares y la vinculó a los planes de defensa de su Administración. "Está en un lugar que es muy importante para nuestra seguridad nacional y también para la seguridad del mundo, literalmente", repitió el mandatario en esa entrevista.

En una rueda de prensa previa también el martes en la Casa Blanca, el republicano se mostró convencido de que los groenlandeses van a querer integrarse a Estados Unidos, a pesar de que las encuestas indican lo contrario. "Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados", aseguró el mandatario, quien no quiso revelar hasta dónde está dispuesto a llegar para tomar el control de la isla ártica: "Ya lo verán".

Desde Davos, el presidente francés, Emmanuel Macron, replicó ayer que el despliegue militar europeo no supone una amenaza, sino una ayuda a un aliado como Dinamarca, y subrayó que Europa prefiere "el respeto antes que los matones" y "el Estado de derecho antes que la brutalidad".

Macron invitó a Trump a una cena en París tras Davos para rebajar tensiones, pero el presidente estadounidense hizo público el mensaje privado del líder galo y descartó luego acudir a la cita al considerar que el mandato de Macron está a punto de concluir.

En su discurso en Davos del martes, el presidente francés instó a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego", y abogó por mantener la "calma" y "no aceptar pasivamente la ley del más fuerte".

Macron no coincidirá este miércoles en Davos con Trump, que tiene previsto presentar en la localidad alpina su Junta por la Paz, en la que Francia ha descartado participar porque solaparía a Naciones Unidas.