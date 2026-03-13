El Gobierno cubano confirma "conversaciones" con representantes de Estados Unidos

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", según informa EFE. Hasta ahora, el Gobierno cubano había mantenido el silencio a pesar de la insistencia de la Administración Trump en que estaban deseosos de negociar.

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó por su parte que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos". El objetivo era, "en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener", agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están "alejados".

Se pretende "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países" e "identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones" y también "de la región de América Latina y el Caribe". Díaz-Canel agregó que en estos "intercambios", la parte cubana ha expresado "la voluntad" de que se realicen "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos".

Una presión imperante

Este acercamiento llega tras meses de amenazas por parte de la Casa Blanca hacia Cuba. Después del secuestro de Maduro, Trump empezó a dirigirse hacia la isla, que depende en gran parte del petróleo venezolano, como su próximo objetivo.

¿Jaque mate a la Revolución Cubana? Un trofeo simbólico para Trump Ver más

Washington ha elevado la presión bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla, que tan sólo produce un tercio del crudo para satisfacer sus necesidades energéticas. El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido los estragos que el control del petróleo por parte de Estados Unidos en Latinoamérica ha dejado en su país. “Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo”, ha asegurado.

Precisamente la semana pasada Trump expresó que el Gobierno de Cuba caería "muy pronto" y reiteró que La Habana tenía "muchísimas ganas" de negociar con Washington. En una conversación telefónica con la cadena CNN sobre la operación militar lanzada por EEUU e Israel contra Irán, Trump insistió en que el régimen comunista de la isla sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en Oriente Medio.

Este jueves el Gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 presos después de mantener contactos con El Vaticano. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta decisión no hacía ninguna mención a Estados Unidos.