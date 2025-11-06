El Gobierno de Trump admite ante el Congreso que no tiene justificación legal para un ataque a Venezuela

La Administración de Donald Trump reconoció ante el Congreso que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque de EEUU a Venezuela y afirmó que por ahora no planean incursiones en ese territorio dentro de su campaña militar contra el narcotráfico, informaron medios este jueves.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, dieron el miércoles detalles a los legisladores sobre los planes de la campaña antidrogas de Trump, que ha ordenado casi una veintena de ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, donde han muerto más de 60 personas.

En la reunión, donde también participaron miembros del Departamento de Justicia, especificaron que la "orden de ejecución" que inició en septiembre la operación antidrogas en aguas internacionales -cercanas a las costas de Venezuela en el Caribe y Colombia en el Pacífico- no se extiende a objetivos terrestres.

Pero los miembros del gobierno estadounidense no descartaron la posibilidad de acciones militares contra instalaciones y líderes de cárteles dentro del país venezolano en un futuro, según declararon testigos a la cadena CNN.

Trump insistió en que están evaluando ataques terrestres, al tiempo que recrudeció la retórica contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de "liderar una red de narcotráfico".

En octubre, ya medios estadounidenses habían reportado sobre una opinión del Departamento de Justicia para justificar posibles ataques terrestres contra cárteles, designados como organizaciones terroristas internacionales por Administración del republicano.

Según una fuente familiarizada, citada por CNN, el documento de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia incluye una lista de 24 organizaciones criminales con base en Latinoamérica que la Administración estaría autorizada a atacar, aunque funcionarios gubernamentales buscan otras opiniones que justifiquen futuras incursiones.

"Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana", dijo la fuente, que señaló que Trump aún no ha decidido cómo abordará la situación en Venezuela.

En lo que los especialistas consideran como su mayor despliegue marítimo desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991), EEUU mantiene en aguas caribeñas unos ocho buques de guerra -entre ellos seis destructores-, tres buques anfibios y un submarino en la zona.

La operación, que ha provocado el rechazo de Caracas, Bogotá y aliados como Brasil, Nicaragua y Cuba, también incluye el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense.