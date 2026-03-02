Israel bombardea las sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la fuerza Quds en Teherán

La aviación israelí bombardeó en la noche de este lunes Teherán, atacando sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, según un comunicado del Ejército de Israel.

"La Fuerza Aérea de Israel, dirigida por la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó decenas de sedes del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", recoge el comunicado de las fuerzas armadas. El bombardeo, según el Ejército, tuvo por objetivo "sedes, bases y centros de mando regionales" de los cuerpos de seguridad interna iraníes, alegando que estos estaban a cargo de "suprimir las protestas contra el régimen con medidas violentas y arrestando a civiles".

Además, la aviación atacó más de diez sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y varias de la Fuerza Quds: "Los ataques estaban dirigidos a sedes adicionales donde la inteligencia militar identificó actividad del régimen", dice la nota. Entre los objetivos había también lanzaderas de misiles, sitios de producción de arma y otras posiciones de la fuerza aérea iraní.

En un comunicado posterior, el Ejército de Israel anunció también que había concluido otras tres olas de ataques contra lanzaderas iraníes. "La Fuerza Aérea israelí lanzó cientos de municiones en decenas de lanzamisiles, sistemas de defensa aérea y baterías de fuego" iraníes. El Ejército israelí ha atacado aproximadamente 600 objetivos en Irán, según su propio recuento.

Más de 555 personas han muerto en la República Islámica a causa de los ataques, mientras que en territorio israelí los misiles de Irán se han cobrado la vida de 10 personas.