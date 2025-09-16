Israel inicia su ofensiva final para tomar Ciudad de Gaza

Las fuerzas militares israelíes han iniciado este martes la ofensiva final para tomar Ciudad de Gaza, la capital de la franja que lleva meses asediada por Israel. Según han confirmado dos altos cargos militares a la televisión estadounidense CNN, el ataque habría comenzado en la mañana del martes, siguiendo el plan aprobado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu en agosto. La semana pasada esta ofensiva escaló con el ataque aéreo a decenas de grandes edificios, y una fuente ha confirmado a CNN que la invasión "será gradual y por fases".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó a primera hora de este martes de una escalada de los bombardeos del Ejército contra la ciudad de Gaza a lo largo de la noche y escribió en la red social X: "Gaza arde".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (el ejército) atacan con mano dura la infraestructura terrorista y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", aseguró el ministro de Defensa, tras una de las noches más intensas de ataques contra la capital, pero también en otros sectores del enclave palestino.

"No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", sentenció.

Los ataques durante la noche combinaron bombardeos aéreos con misiles y drones y ataques de artillería, así como de disparos desde helicópteros, mientras que el cielo de la capital gazatí se iluminó en numerosas ocasiones con bengalas del Ejército que llamaban a la evacuación de la ciudad.

El endurecimiento de los ataques afectó al campamento de refugiados de Shati, los de Tal al Hawa, Al Daraj, Al Maghribi o Al Sabra, Sheikh Radwan y en Al Karama.

Las autoridades de la Franja aún no han difundido datos de los fallecidos a causa del recrudecimiento de los bombardeos. Medios locales como la agencia Sanad (vinculada a Hamás) informaron a lo largo de la noche de la muerte de al menos ocho personas en una vivienda gazatí, así como de un número indeterminado de heridos.

Durante la noche, fuentes locales indicaron a EFE que los tanques israelíes avanzaban y retrocedían progresivamente desde la periferia de la ciudad de Gaza para ir ganando terreno, si bien el Ejército aún no ha confirmado haber lanzado definitivamente su operación terrestre contra la capital.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto casi 65.000 personas, entre ellas más de 19.000 niños.