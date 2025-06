El jurado declara de nuevo culpable a Weinstein de un delito de agresión sexual en Nueva York

Un jurado popular halló culpable este miércoles al otrora productor estrella de Hollywood Harvey Weinstein de un delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistenta de producción, llamada Miriam Haley, que lo acusó de practicarle sexo oral a la fuerza en 2006, según informa EFE.

Weinstein, que ya fue condenado en este Tribunal Supremo del estado de Nueva York hace un lustro, podría enfrentar un máximo de 25 años de cárcel por dicho cargo.

El veredicto de este miércoles fue alcanzado tras una turbulenta sesión que hizo perder los nervios a Weinstein, quien con voz ronca dijo ser víctima de un juicio injusto y pidió en voz alta encontrar un jurado diferente y repetir el juicio.

Y es que, fruto de las profundas diferencias internas, el jurado halló a Weinstein no culpable del otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba -el relativo a la demanda de la modelo Kaja Sokola- y todavía continuará deliberando este jueves para consensuar un veredicto sobre el cargo restante de violación en tercer grado que también se le imputa. Ese cargo de violación en tercer grado -que implica hasta cuatro de años de cárcel por no conllevar componente de fuerza- involucra a la actriz Jessica Mann, que afirmó ser violada por Weinstein en un hotel de Nueva York en 2013.

El magnate audiovisual fue sentenciado en 2020 a 23 años de prisión por las denuncias de Haley y Mann, pero esa condena fue revocada por un estrecho margen de 4-3 hace poco más de un año en un tribunal de apelaciones alegando un error procesal. A este nuevo proceso se sumó Sokola, una mujer polaca que conoció a Weinstein cuando era una joven modelo y que asegura que Weinstein también la obligó a practicarle sexo oral en 2006.

Este miércoles, y como ha sucedido durante la totalidad de este nuevo juicio, Weinstein se mostró calmado desde su silla de ruedas en la sala del tribunal mientras escuchaba los dos veredictos.

Un veredicto cargado de incertidumbre

El proceso de deliberación del jurado ha estado cargado de incertidumbre y polémica desde el primer día, y a resultas de eso, el jurado no ha consensuado aún un veredicto para el cargo de violación en tercer grado y que tengan que regresar el jueves a la corte para continuar con las sesiones de reflexión conjunta.

Pero el súmum de esta situación se vivió este mismo miércoles, cuando el presidente del jurado, apenas una hora antes de que se alcanzaran los dos primeros veredictos por unanimidad, reportara amenazas a su integridad física y asegurara que se estaban considerando hechos no juzgados en el proceso. "No puedo volver allí con los demás jurados", le dijo el presidente del jurado al juez encargado Curtis Farber.

Entonces se produjo un encuentro en privado, con el juez, fiscales y defensa de Weinstein -quien se ausentó en ese momento- presentes y fuera del alcanza de la prensa. Farber explicó después -todo justo antes del veredicto- que el presidente le había trasladado que "al menos otro miembro del jurado" lo amenazó con violencia física con palabras como "te veré afuera en algún momento".

Ese mismo hombre se había quejado el lunes de que otros miembros del jurado presionaban a la gente para que cambiara de opinión y hablaban de información que no tenía relación con los cargos. "No es la primera vez que esto es denunciado durante el proceso. El juez les dice que vuelvan a reunirse y que no hablen en público en vez de identificar quién es la persona que está amedrentando a los demás. Usted (el juez) debe representar al estado de Nueva York y está permitiendo esto", espetó el polémico abogado defensor Arthur Aidala, en representación de Weinstein, al juez Farber.

Incluso le pidió al magistrado que declarara nulo el juicio, petición que desestimó para expresar que "es normal que pasen estas cosas en un proceso que no es prototípico". "Han sido muchas sesiones de juicio, semanas de tensión con relatos muy diferentes. Esto podía pasar, pero no voy a permitir nada que vaya contra la ley ni contra los derechos del señor Weinstein", aseveró Farber antes de que se pronunciaran los dos veredictos, que extrañamente llegaron apenas unos minutos después de todo ese revuelo.

"Encontremos un jurado diferente"

En esos minutos de caos en la sala, Weinstein tomó la palabra con voz ronca para insistir en que se le permita tener "un juicio justo", que se anule este y que se encuentre un jurado diferente para un nuevo proceso. "Lo que está ocurriendo en esa sala de deliberación no tiene nada que ver con el juicio. No estoy teniendo un juicio justo. Es tiempo de acabar esto, encontrar un jurado diferente sin peleas ni amenazas, y comenzar un nuevo juicio", afirmó el oscarizado productor.

Weinstein ha permanecido todo el juicio -a excepción de su asistencia a las sesiones- recluido en la prisión del hospital neoyorquino Bellevue debido a la leucemia y problema cardíacos que padece.

Más allá de este veredicto, a sus 73 años cumple desde 2022 otra condena de 16 años por violación y agresión sexual en Los Ángeles.