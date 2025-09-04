Lisboa suspende el servicio de los ascensores y funiculares turísticos tras el accidente

El Ayuntamiento de Lisboa suspendió el funcionamiento de los ascensores y funiculares de la ciudad para "realizar inspecciones técnicas" tras el accidente que el martes provocó 17 muertos y dejó 23 heridos, entre ellos dos personas de nacionalidad española, en el turístico Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), según recoge EFE.

El alcalde de la capital portuguesa, Carlos Moedas, dio instrucciones a las empresas municipales para que "suspendieran inmediatamente el funcionamiento de los ascensores de la ciudad —Bica y Lavra— y del Funicular da Graça", confirmó a EFE el Ayuntamiento en un breve comunicado. También ordenó que se realicen inspecciones técnicas de estos equipos.

Los ascensores y funiculares son una popular atracción turística en Lisboa.

En la tarde del miércoles el descarrilamiento del Ascensor de Gloria, uno de los más visitados por los turistas, conmocionó a la ciudad tras quedar completamente aplastado contra un edificio en una curva.

El Gobierno portugués anunció que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido tras decretar día de luto nacional para este jueves.