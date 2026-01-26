Minnesota dice no confiar en el Gobierno de EEUU para la investigación del nuevo tiroteo

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, aseguró este sábado que no confía en el Gobierno federal de EEUU para liderar la investigación sobre la muerte de un ciudadano de Mineápolis a manos de un agente federal de inmigración en el transcurso de las redadas a gran escala ordenadas por la Administración de Donald Trump, informa EFE.

"El estado debe tener la última palabra, como le dije a la Casa Blanca sin rodeos esta mañana: no se puede confiar en que el Gobierno federal lidere esta investigación, el estado se encargará de ello, punto", afirmó Walz en una conferencia de prensa.

Walz explicó que mantuvo dos conversaciones con miembros de la Administración Trump, después de que muriera a tiros un hombre de 37 años.

En la primera llamada, Walz le solicitó a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, que "sacara a su gente de allí, que retirara a esos agentes federales".

Mientras que en la segunda llamada, Walz informó al Gobierno federal que el estado investigaría el tiroteo.

"No permitiremos que nos pongan obstáculos, como ya hemos visto, y ustedes lo vieron esta mañana. Antes de que se realice cualquier investigación, las personas más poderosas del gobierno federal están inventando historias y publicando fotos de personas sin relación con el caso, de quienes no sabemos nada, y una foto de un arma de fuego para intentar manipular la narrativa", anotó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido.

"Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó Trump en un mensaje de su red social, Truth Social.

El fallecido era un hombre blanco de 37 años que aparentemente disponía de permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a bocajarro.

También en Mineápolis, el pasado 7 de enero, agentes del ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.

Trump dice que se está investigando el asesinato de Pretti en Minneapolis

El presidente estadounidense afirmo este domingo que se está investigando el incidente en el que resultó muerto Alex Pretti en Minneapolis, por disparos de un agente de inmigración (ICE), e indicó su disposición a retirar a los agentes de la ciudad, aunque no mencionó fecha alguna.

En una breve entrevista exclusiva que publica hoy el diario Wall Street Journal, Trump dijo que su gobierno estaba investigando el incidente y no respondió, según el diario, cuando se le preguntó dos veces si el agente que disparó a Alex Pretti había actuado correctamente. "Estamos investigando, revisando todo y emitiremos una resolución", dijo Trump, matizando lo que hasta entonces habían manifestado públicamente algunos miembros de su administración.

Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue asesinado por agentes del ICE el sábado por la mañana en una calle de Minneapolis, tras reducirlo cuando grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación contra la política migratoria de la Administración Trump.

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, dijo este domingo que hay "mucha especulación" sobre si los agentes habían visto a Alex Pretti blandiendo un arma antes de matarlo a tiros, y que los agentes "tuvieron una fracción de segundo para tomar una decisión". No obstante, los vídeos publicados hasta el momento contradicen la versión oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional alegó que Pretti se "resistió violentamente" a ser desarmado hasta que los agentes realizaron "disparos defensivos", aunque las imágenes grabadas por los transeúntes contradicen esa versión y muestran a un agente federal disparando varias veces contra Pretti, según recuerda el WSJ.

En la entrevista con el WSJ, el presidente Trump criticó a Pretti por llevar un arma: "No me gustan los disparos. No me gustan", añadió Trump. "Pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal".

Trump afirmó que Pretti portaba un "arma muy peligrosa, un arma peligrosa e impredecible", y agregó: "Es un arma que se dispara sin que la gente lo sepa".

Sobre una posible retirada de los agentes del ICE, Trump afirmó que "en algún momento nos iremos", sin indicar fecha alguna, que los agentes habían "hecho un trabajo fenomenal" y que se dejaría allí "a un grupo de personas por el fraude financiero", en referencia al presunto "fraude a la asistencia social" que ha utilizado como justificación para incrementar en la ciudad la aplicación de las leyes antiinmigratorias.

Según el WSJ, los asesores de Trump llevan semanas debatiendo las políticas de deportación y han llegado a considerar la situación en Minneapolis como un lastre político.

"Algunos miembros de la administración temen que las encuestas y la opinión pública se hayan vuelto en contra de las medidas de inmigración de la administración en las ciudades, y algunas discusiones se han centrado en cómo continuar con las deportaciones sin chocar con los manifestantes", dice el Wall Street Journal.