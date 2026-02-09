Partidos antiinmigración y protecnología dan una sorpresa electoral y ganan peso en Japón

Las elecciones en Japón no solo dejaron un triunfo arrollador para la primera ministra, Sanae Takaichi. A falta de que se publiquen los resultados definitivos este lunes, el conteo no oficial muestra que dos partidos hasta ahora minoritarios dieron la sorpresa: el antiinmigración Sanseito y el Team Mirai de un experto en inteligencia artificial (IA), informa EFE.

Estas dos nuevas formaciones de ideología opuesta, la primera bajo el lema Japón primero y la segunda No alimentar la división, han multiplicado sus resultados en la Cámara Baja del Parlamento según el recuento de la cadena pública NHK, gracias a una búsqueda de alternativas políticas.

Team Mirei, la sorpresa electoral

Liderada por el ingeniero de IA Takahiro Anno, el partido Team Mirai (o 'Equipo futuro' en japonés) pasaría de no tener representación en la Cámara Baja a obtener 11 escaños en las elecciones de este domingo, un éxito que consigue igualar a partidos tradicionales apenas nueve meses después de su creación oficial.

"Nos convertimos en una opción para quienes creen que un recorte del impuesto al consumo es innecesario", expresó Anno en declaraciones a la cadena pública NHK tras las primeras estimaciones de voto, que ya le auguraban un gran avance.

Esta formación fue la única que rechazó acabar con el impuesto al consumo, la propuesta electoral faro de Takaichi a la que se adherieron el resto de partidos con ligeros cambios. Team Mirai, que hasta ahora solo contaba con un escaño en la Cámara Alta del Parlamento obtenido en 2025, eligió enfocarse en reducir las pensiones o aplicar deducciones fiscales por hijo.

El partido defiende un futuro tecnológico, orientado en la robótica e inteligencia artificial como solución a la escasez de mano de obra que está sufriendo el país, considerado como el más envejecido del mundo con casi un tercio de su población mayor de 65 años.

La antiinmigración gana peso

En el extremo opuesto, el partido ultraderechista Sanseito consolidó su ascenso con un total de 15 escaños según NHK, frente a los dos que detentaba hasta ahora en la Cámara Baja, aunque aspiraba a lograr 30.

Creado en 2020 por Sohei Kamiya e inspirando en el movimiento America First del presidente estadounidense, Donald Trump, el partido defiende un retorno a la esencia nacional frente al aumento de extranjeros y turismo que ha experimentado Japón en los últimos años.

Entre sus políticas se cuentan la de limitar el número de extranjeros y el turismo, dificultar la obtención de la residencia, o su desacuerdo contra matrimonios del mismo sexo, unas posturas que han encontrado un gran respaldo en las redes, donde el partido nació y creció, con el voto joven como gran aliado.